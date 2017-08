Willi-Holdorf-Platz Glückstadt : Sportplatz-Sanierung verschoben

vergrößern 1 von 3 Foto: Reimers 1 von 3

Eigentlich sollte es in diesen Sommerferien eine weitere Baustelle geben. Geplant war , die Aschenbahn am Sportplatz in Glückstadt-Nord zu erneuern. Dafür waren 320.000 Euro vorgesehen. Doch der Schulverband hat das Projekt auf das kommende Jahr verschoben, um Zuschüsse bekommen zu können.

Laut Schulverband hat sich das Land zum Ziel gesetzt, die Kommunen bei der Erhaltung ihrer Sportinfrastruktur zu unterstützen. Und auch Fördermittel für Spielfelder und Laufbahnen zu geben. Anträge können jedoch erst für das Haushaltsjahr 2018 gestellt werden. Zuwendungen werden nur für noch nicht begonnene Maßnahmen gewährt.

Um diese Förderung in Anspruch nehmen zu können, hat die Schulverbandsverwaltung entschieden, die Maßnahme in das kommende Jahr zu schieben. Die Schulleitung habe dem zugestimmt. Wegen der Dauer der Bauzeit muss die schulfreie Zeit der Sommerferien genutzt werden. Die in diesem Jahr zur Verfügung gestellten Mittel werden dann in das kommende Haushaltsjahr übertragen.

Die ursprüngliche Sportanlage wurde bereits 1953 angelegt. 1974 wurde mit der Planung begonnen, die vorhandene Korbbogenbahn in eine Normkampfbahn Typ C als Kreisbogenbahn umzubauen. Umgebaut wurde dann zwei Jahre später. 1977 war die Anlage fertig.

Jetzt muss saniert werden, weil die Deckschicht nicht mehr in Ordnung ist. Weil es zu Unfällen kommen kann, wurde die Deckschicht immer wieder ausgebessert. Unter dieser Schicht befindet sich eine zirka sechs Zentimeter starke dynamische Ausgleichsschicht, 15 Zentimeter Schlacke als Tragschicht und zehn Zentimeter Kiessand. An den Fehlstellen war bereits die Tragschicht (Schlacke) zu erkennen. Demnach ist die Ausgleichsschicht bedingt durch Witterungseinflüsse und das ständige Abziehen quasi nicht mehr vorhanden. Des Weiteren sind auch diverse Entwässerungsabläufe an der Laubahninnenseite sowie Randsteine stark beschädigt.

Namensgeber des Platzes ist Willi Holdorf. Er trainierte einst auf dem Platz. Mit Erfolg: 1964 wurde er bei den Olympischen Spielen in Tokio Olympiasieger im Zehnkampf. Damit schrieb er deutsche Sportgeschichte. 1940 wurde er in der Blomeschen Wildnis geboren. Nach der Schule arbeitete er bei Steinbeis. Holdorf gehört zu den wenigen Olympiasiegern in Schleswig-Holstein. Als er damals aus Tokio zurückkehrte, wurde er mit einem großen Umzug in Glückstadt für seine Leistung geehrt. Sportbegeisterte standen am Straßenrand, als die Wagenkolonne in Richtung Sportplatz sich im Schritttempo in Bewegung setzte. Vor dem Fortuna-Platz würdigte der Vorsitzende des ETSV Fortuna, Emil Schinkel, die sportlichen Verdienste Willi Holdorfs, verlas die Ehrenurkunde des Vereins und erklärte, dass von nun an der Fortuna-Platz „Willi-Holdorf-Platz“ heißt. Vor zwei Jahren besuchte er diesen Platz nochmal anlässlich einer Sportveranstaltung. Holdorf ist dem Sport bis heute verbunden, er lebt jetzt in Achterwehr.













von Christine Reimers

erstellt am 24.Aug.2017 | 05:00 Uhr