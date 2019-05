Sportliches Hohenlockstedt : Sportliche Spitze beim Störlauf

Hohenlocksteder Bürgermeister und seine beiden Stellvertreter eint das sportliche Ziel: Sie starten gemeinsam beim Störlauf.

von Joachim Möller

03. Mai 2019, 15:39 Uhr

Drei Männer, ein Ziel: Der Hohenlockstedter Bürgermeister Wolfgang Wein (CDU) und seine beiden Stellvertreter Dieter Thara (BfH) und Jürgen Klein (SPD) wollen gemeinsam beim Störlauf starten. Sie nehmen Sonnabend, 11. Mai, die fünf Kilometer-Strecke in Angriff. Extra für den Lauf haben sie T-Shirts mit dem Hohenlockstedter Wappen und der Aufschrift „Fit für Hohenlockstedt“ anfertigen lassen.

„Wir machen gemeinsam Politik und wollen jetzt auch gemeinsam laufen“, sagt Dieter Thara. Die drei Kommunalpolitiker verstehen dies auch als Signal. Denn Politik müsse nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander sein, betont Klein. „Es ist ein Symbol der Gemeinsamkeit“, unterstreicht Wein. Der gemeinsame Start zeige, dass „wir gut zusammenarbeiten und uns verstehen, trotz mancher unterschiedlicher Position“.

In einer Gemeinde in der Größenordnung wie Hohenlockstedt könne ein ehrenamtlicher Bürgermeister, der im Berufsleben stehe, die anspruchsvolle Aufgabe nicht allein schaffen, deshalb würden auch die Stellvertreter mit eingespannt, so Klein. „Wir versuchen, möglichst alle, Termine wahrzunehmen, um präsent für die Bürger zu sein. Bisher klappt das auch gut.“ Mit ihrem gemeinsamen Lauf wollen die Politiker daneben zeigen, dass Hohenlockstedt eine sportliche Gemeinde sei, so Wein.

Die Gemeinsamkeit wird beim Störlauf allerdings nach dem Startschuss enden. Jeder wird sein eigenes Rennen und sein eigenes Tempo laufen. Dieter Thara als geübter Läufer strebt eine Zeit unter 30 Minuten an, Klein und Wein wollen nach 35 Minuten das Ziel erreichen. „Hauptsache gut angekommen“, lautet der Wunsch von Wolfgang Wein.