Wildnis-Cup : Sportereignis mit Dorffest-Charakter

In der Gemeinde Engelbrechtsche Wildnis fand der zwölfte Wildnis-Cup statt.

von shz.de

19. August 2018, 16:50 Uhr

Wetter gut – Stimmung bestens – alles gut. Unter dieses Motto kann der zwölfte Wildnis-Cup gestellt werden. „Das neue Konzept hat sich bewährt. Der Wildnis-Cup hat Zukunft“, sagte Herbert Frauen, zweiter Vorsitzender des veranstaltenden Wildnis-Clubs, bei der Siegerehrung. Der Verein hatte die Aktivitäten direkt in die Engelbrechtsche Wildnis rund um das Traditions-Gasthaus Poppenhuus verlagert und so ein Event für die ganze Familie mit echtem Dorffest-Charakter gestaltet – mit dem sportlichen Wettbewerb im Mittelpunkt. Natürlich wirkte sich das „Kaiserwetter“ positiv aus, und Herbert Frauen wagte auch gleich eine kühne Prognose: „Der Klimawandel wird den Wildnis-Cup auf Jahre günstig beeinflussen.“

Davon völlig unbeeindruckt machten sich schon am frühen Morgen die ersten der so genannten „Dorfboote“ in der Königsdisziplin mit ihrer 10er-Besetzung auf die Strecke über sieben Kilometer. Und es wurde ein Dreikampf, der sich innerhalb weniger Sekunden entschied. Stellte das Team Süderau um Babette Heidemann im ersten Lauf des Tages eine Topzeit auf, wurde diese gleich von den Verfolgern und Titelverteidigern Engelbrechtsche Wildnis 3 mit Teamchefin Petra Richter noch unterboten.

Gespanntes Warten dann auf Engelbrechtsche Wildnis 1 um Claudia Carstens. Die Crew kämpfte stark, doch es reichte nicht. Fünf Sekunden fehlten auf Süderau; 23 auf die Konkurrenz EW3. Und die Mannschaft jubelte in der Siegerehrung. „Jetzt kann Petra sich den zweiten Stern anheften“, sagt Herbert Frauen.

Fast dramatischer ging der Dreikampf der „Wilden Alten“ – in der Besetzung mehr als 600 Jahre Lebensalter – aus: Nach fünf oder sechs Seriensiegen (die Chronisten sind sich uneins) wurden erstmals die „Uhus“ wieder geschlagen: Das Team der „Rhinrunner“ um Kapitän Klaus-Hermann Steenfatt nahm den „Uhus“ fast eine Minute ab und holte sich den Sieg. Das Kompliment vom Vereinsvorsitzenden Wolfgang Müller galt allen Teams, die herausragende Wettkämpfe leisteten. So auch bei den Wettkämpfen „Großer und Kleiner Wilder“, in denen die Sportler nicht nur Kanu fuhren, sondern auch Laufstrecken über 5,2 oder 2,6 Kilometer absolvierten. Hochleistung – keine Frage.

Martin Karstens und Uwe Fleischer holten sich den Titel des „Großen Wilden“; Yorvik Olde und Thies Dose den des „Kleinen Wilden“. Echten Zuspruch verzeichneten die Ausrichten im Wettbewerb „Wilde Familie“. Hier galt es, eine Strecke zu paddeln, danach in einer Punktwertung Spiele auf der Wiese zu absolvieren. Dort erreichte Punkte wurden in Sekunden umgewandelt und zur Paddelzeit addiert. Und hier erwiesen sich Lüder, Annika, Lönne und Lükka Glashoff als unschlagbar.

Natürlich bestimmte viel Ehrgeiz den Charakter des Cups, doch für viele galt auch der Spaßfaktor. So wie im Team Borsfleth. Stilecht gewandet zeigten sich die Männer in weißen Hemden mit Fliege; die Frauen sehr elegant in langen, roten Kleidern. „Eine coole Truppe“, befand Borsfleths Bürgermeister Peter Mohr. Der Dank von Wolfgang Müller galt allen Helfern; vorrangig natürlich dem Glückstädter DRK, der DLRG, der Freiwilligen Feuerwehr der Engelbrechtschen Wildnis. Und er hob Gerhard Sosat als unermüdliche Kraft unter allen Mitmachern heraus. „Von solchen Helfern hätte ich gerne einige mehr gehabt.“

Zu kritisieren gab es wenig. Etwas hakelige Abläufe, mehr die Fans am Rhinufer einzubinden oder kraftvollere Durchsagen an Start und Ziel bildeten diskutierte Kritikpunkte. „Das war der erste Cup nach neuem Konzept. Wir nehmen uns Anregungen zu Herzen und werden weiter an Verbesserungen arbeiten,“ sagte Wolfgang Müller. Denn nach dem Wildnis-Cup ist vor dem Wildnis-Cup.





Ergebnisse:



Dorfboote: 1. Engelbrechtsche Wildnis 3, 45,09 Minuten; 2. Süderau, 45,27; 3. Engelbrechtsche Wildnis 1, 45,32; Wilde Alte: 1. Rhinrunner, 48,59; 2. Uhus, 49,53; 3. Die fliegenden Rhiner, 50,38; Großer Wilder: 1. Martin Karstens, Uwe Fleischer, 1:10,44; 2. Julia Hölck, Tim Hägemann, 1:18,15; 3. Leonard Wilke, Jonas Wagner, 1:18,57; Kleiner Wilder: Yorvik Olde, Thies Dose, 39,21; 2. Viola Lange, Sabine Peters, 41,21; 3. Hannah Evers, Mareike Boedrich, 42,38; Wilde Familie: 1. Lüder, Annika, Lönne, Lükka Glashoff, 25,04; 2. Hannes Nagel, Hauke Ninow, Tom Ole Lorenzen, 26,04; 3. Rasmus, Stefan, Merle Junge, 28,09