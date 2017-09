Sportbootschein

von Kristina Röhrs

erstellt am 28.Sep.2017 | 17:02 Uhr

Am Freitag, 6. Oktober, 18 bis 21 Uhr, beginnt an der Volkshochschule Kellinghusen die dreitägige Vorbereitung auf den amtlichen Sportbootführerschein See. Sonnabend und Sonntag, 11 bis 17 Uhr, folgt der weitere Unterricht mit Reinhard Schölz, damit die Teilnehmer nach bestandener Prüfung Wassersportfahrzeugen mit mehr als 15 PS in den meisten Küstengewässern fahren dürfen. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Prüfungsgebühr und Praxistraining sind nicht in der Kursgebühr enthalten.



>Anmeldung: 04822/376730 oder per E-Mail: info@volkshochschule-kellinghusen.de