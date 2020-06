Sportliche Zukunft : Sportangebote für Glückstadt und das Umland weiter entwickeln

Die Glückstädter Stadtvertreter diskutieren ein Gutachten zur künftigen Planung des Sportbereichs. Notwendigkeit und Finanzierbarkeit sollen geprüft werden.

14. Juni 2020, 16:32 Uhr

Glückstadt | Die städtischen Gremien befassen sich seit längerem mit vielen Fragen rund um das Sportangebot in Glückstadt und im Umland. Dabei geht es unter anderem darum, welche Sportstätten es gibt und in welchem Zustand sie sich befinden, ob Vereine Probleme in Bezug auf Mitgliederbestand und Finanzierung haben und welche Sportarten angeboten werden können. Das alles wird vor dem Hintergrund betrachtet, wie sich die Zukunft im Sportbereich entwickeln wird und was unternommen werden muss, um ein attraktives Sportangebot zu sichern.

Um neue Impulse für die Diskussion zu erhalten, hatte die Stadt im vergangenen Jahr zusammen mit den im Schulverband beteiligten Umlandgemeinden Kollmar, Herzhorn, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Blomesche Wildnis und Neuendorf einen Sportentwicklungsplan in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten mit 71 Seiten soll die Grundlage für weitere Beratungen bilden.

Jens Flatau vom Institut für Sportwissenschaft an der Christian Albrecht Universität in Kiel hat ausführlich die demographische Situation beschrieben, Schwächen und Wünsche aufgenommen und Handlungsempfehlungen gegeben. Auf der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung fiel die Bewertung unterschiedlich aus. Fazit: Bevor Maßnahmen umgesetzt werden, bedarf es noch intensiver Beratungen bezüglich der Notwendigkeit und Finanzierbarkeit. Insbesondere ging es darum, welche Maßnahmen der Handlungsempfehlungen weiter beraten und welche zurückgestellt werden sollen.

Birgit Steup (BFG) berichtete aus dem Sozialausschuss: „Wir haben die Maßnahmen durchgesprochen und nach Priorität bewertet. Für die Haushaltsberatungen brauchen wir eine Entscheidung, was weiter verfolgt werden soll.“ Wolfgang Engemann (CDU) äußerte sich skeptisch: „Das liest sich wie ein Wunschkonzert. Wir werden nicht alles umsetzen können und müssen erstmal schauen, wie wir unsere jetzigen Angebote noch effektiver nutzen können.“

Unterschiedliche Bewertungen gab es zur Förderung des Reitsports in der Stadt. Manfred Lück (CDU) setzte sich dafür ein, dass diese Sportart nicht rausfallen dürfe. Bürgermeisterin Manja Biel gab zu bedenken: „Die Reitanlage liegt im Gewerbegebiet auf einer Pachtfläche. Bei anderweitigem Bedarf durch Betriebsansiedlungen kann sie dort nicht dauerhaft bleiben. Wenn wir den Reitsport fördern wollen, dann bei der Suche nach einem neuen Standort.“

Im Gutachten wird die Bedeutung des Sportes für die Region gewürdigt, die auch bei den Stadtvertretern unstrittig ist: Sport schafft Wohn- und Lebensqualität und fördert das ehrenamtliche Engagement, Sport ist ein Mittel der sozialen Integration und Teil der Stadtentwicklung. Im Untersuchungsgebiet leben 17.000 Menschen mit einem Durchschnittsalter von 46,3 Jahren. Dabei ist die Gruppe der Menschen im Alter von 50 bis 64 am stärksten vertreten. Mit Blick auf die Vereine und die demographische Entwicklung werden im Gutachten unter anderem folgende Maßnahmen vorgeschlagen: Bau einer multifunktionalen Tennishalle, Entwicklung eines multifunktional nutzbaren Sportplatzes, Nutzung der Rasenfläche des ehemaligen Bundeswehrgeländes, Ausbau der Docke zum öffentlichen Sportpark, Ausbau von Seniorensportanlagen.

Mit der Ergänzung der Unterstützung zum Erhalt des Reitsportes außerhalb des Gewerbegebietes wurde der Sportentwicklungsplan bei einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen als Grundlage für die weiteren Beratungen beschlossen.