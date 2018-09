Eine Woche lang Spass in den Herbstferien : Sport, Theater und ein Besuch auf dem Bauernhof

von Volker Mehmel

Das Team der Grundschulbetreuung an der Wolfgang-Ratke-Schule bietet auch in den bevorstehenden Herbstferien ein attraktives Angebot. In der Zeit vom 15. bis 19. Oktober sind Grundschulkinder aus allen Wilstermarschgemeinden jeweils von 7 bis 15 Uhr hier gut aufgehoben. Die Kosten betragen 15 Euro pro Tag einschließlich Mittagessen. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Bauernhof-Besuch, Kegeln, Sportangebote in Kooperation mit dem MTV und dem SV Alemannia sowie ein Theaterspiel in Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus Wilster.

Weitere Kinder sind willkommen, es sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen werden wochentags im Betreuungsgebäude im Schulzentrum während der regulären Öffnungszeiten zwischen 7 und 8 Uhr sowie zwischen 12 und 15 Uhr entgegengenommen.