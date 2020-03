Hilfe in Corona-Zeiten : Sport-Club Itzehoe und Café Königsberg organisieren Hilfsangebote für Risikogruppen

Vielerorts wird Hilfe angeboten für Menschen, die aus Angst vor Ansteckung ihre Wohnung nicht verlassen mögen – zwei Beispiele aus Itzehoe.

von Delf Gravert

17. März 2020, 15:47 Uhr

Itzehoe | Sie sind die Risikogruppen: ältere oder erkrankte Menschen. Aus Sorge vor dem Coronavirus verlassen viele ihre Wohnung nicht mehr, die Versorgung kann zum Problem werden. Vielerorts wird Hilfe organisiert – zwei Beispiele in Itzehoe liefern der Sport-Club Itzehoe und das Café Königsberg.

Nachbarschaftshilfe lautet die Überschrift beim SCI: Zwei Sportlehrerinnen und Freiwilligendienstler wollen Einkäufe und Botengänge für Mitglieder erledigen. Es sei wertvoll, die Bindung an den Verein zu intensivieren, sagt Vorsitzender Gerd Freiwald: „Das gibt ein gutes Gefühl für unsere 530 Mitglieder über 70 Jahren.“

Entstanden sei die Idee durch die Rollator-fit-Gruppe, sagt SCI-Geschäftsführer Jan Schamerowski. Und so ist der Ablauf: Mitglieder melden sich morgens zwischen 8 und 9.30 Uhr in der Geschäftsstelle unter 04821/ 7796130. Diese leitet die Informationen an die Helfer weiter, die zwischen 10 und 13 Uhr einkaufen und ausliefern im Stadtgebiet und gegebenenfalls knapp darüber hinaus. Der Mindestbestellwert beträgt 20 Euro, die Aktion läuft ab sofort zunächst bis zum 19. April.

Dasselbe gilt für den Lieferdienst aus dem Café Königsberg, der an diesem Donnerstag startet. „Im Kampf gegen das Coronavirus ist gesellschaftlicher Zusammenhalt geboten“, sagt Inhaber Udo Pfahl. Deshalb lasse das Café eine gute Tradition wieder aufleben: die Brot- und Brötchentour.

Im Café seien die Auswirkungen zu spüren, sagt Pfahls Sohn Fassi Rohparwar. Viele Senioren hätten angerufen und nach einer Belieferung gefragt, auch viele aus dem Klosterforst, wo das Café vor dem Neubau in der Edendorfer Straße ansässig war. Die Mitarbeiter wollen in der Nähe ihrer eigenen Wohnorte Lieferungen übernehmen. Das betrifft Klosterforst und Edendorf sowie Wilster und Schenefeld. Eine Ausweitung auf andere Gebiete und den Mittagstisch sei denkbar, „dann sind wir aber auf zusätzliche Hilfe angewiesen“, sagt Rohparwar.

Bestellungen erfolgen vorzugsweise telefonisch unter 04821/1333131, per Fax unter 1333184 oder per Mail: cafe.koenigsberg@wtnet.de. Ab 5.30 Uhr wird geliefert, ein wetterfester Beutel soll parat liegen oder hängen. Bezahlt wird einmal wöchentlich an der Haustür oder im Café. „Es ist eine reine Vertrauensgeschichte“, so Rohparwar. Die Lieferung ist gratis, für den Betrieb werde die Aktion unter dem Strich eher ein Verlustgeschäft. Aber darum geht es nicht: Sie sei ein Dank an die Kunden, die dem Café – dessen Umzug viele mit Skepsis begleitet hätten – treu geblieben seien: „Wir wollen den Leuten etwas zurückgeben.“

Dazu gehört ein Angebot für Bedürftige angesichts der Schließung der Itzehoer Tafel: Ab 18 Uhr können sie sich im Café nicht verkaufte Backwaren kostenlos abholen. „Wir hoffen, dass das nur Leute in Anspruch nehmen, die es auch wirklich brauchen“, sagt Pfahl. Und noch eine Aktion: Haltbare Lebensmittel können im Café abgegeben werden in Tüten, die Bedürftige direkt mitnehmen können.





>Sie haben auch eine Initiative gestartet oder geplant? Infos bitte per Mail: redaktion.itzehoe@shz.de