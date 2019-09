Sponsoren für Lauf-Event gesucht

von Anna Krohn

25. September 2019, 16:40 Uhr

Schüler suchen Sponsoren





Die Schülersprecher der Jacob-Struve-Schule (JSS) in Horst haben einen Spendenlauf auf die Beine gestellt, der am Mittwoch, 2. Oktober, stattfindet – am selben Tag wie der jährliche Lauftag. „Wir wollen beides verbinden, weil die Schüler dann für zwei Veranstaltungen nur einmal laufen müssen – und somit mehr Einsatz zeigen“, hofft Leif Geier, der neben Corvin Schulz, Theresa Meyer und Celina Hansen Schülersprecher der JSS ist. Die vier suchen noch Sponsoren, „die einmal einen festen Betrag oder für alle 15 Minuten, die gelaufen werden, eine bestimmte Summe spenden“, so Geier. Die erlaufene Summe soll später verwendet werden für einen Wasserparcours auf dem Sommerfest, neue Bälle, ein großes Schachfeld und Brettspiele für die Aula, neue Wasserspender sowie ein „Teambuilding“-Projekt für Lehrer und Schüler.

Horst |

> Kontakt: Leif Geier, Tel. 0151/75005743, Corvin Schulz, 0160/5672188, oder E-Mail an: leifgeier@me.com.