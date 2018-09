Kellinghusen : Spielstätten unter der Lupe

Das Kinder- und Jugendparlament besucht zehn Plätze in Kellinghusen und lobt besonders den Hamelsberg. Allerdings: Fast überall entdecken sie Hakenkreuz-Kritzeleien.

von Tietje-Räther

27. September 2018, 11:34 Uhr

Die Politiker im Sozialausschuss vertrauen dem Urteil des Kinder- und Jugendparlaments in Kellinghusen. Als Experten in eigener Sache waren die Jung-Parlamentarier ohne Ausschuss-Begleitung zur Begutachtung der städtischen Spielplätze unterwegs. In der jüngsten Ausschusssitzung trugen die Jugendlichen das Ergebnis ihrer weitläufigen Tour vor.

Als Paradebeispiel unter den zehn besuchten Einrichtungen nannten sie den Spielplatz Hamelsberg. Die schon länger bestehende Einrichtung war einer Runderneuerung unterzogen und eingeweiht worden. Zuvor hatten Stadtjugendpfleger Karsten Hanstein und sein Team dort eine Spielplatzwerkstatt veranstaltet. Ideen daraus wurden bei der Neu-Einrichtung berücksichtigt und von den Kindern entsprechend freudig begrüßt. „Davon sollte sich jeder einmal ein Bild machen“, sagte Jens Taubhorn (15).

Ansonsten fanden die KiJuPa-Inspekteure auf jedem der mehr oder minder in die Jahre gekommenen Spielplätze kleine oder größere Mängel, die jeweils sofort dem Bauhof-Team mitgeteilt wurden. Ihre Anregung beim Achtern-Knick-Platz zu prüfen, ob die Zielgruppe sich dort vielleicht verändert habe, wurde vom Ausschuss angenommen. Stark bespielt ist hingegen der Platz in der Tilsiter Straße. „Der Spielplatz ist so gut besucht, dass es vereinzelt schon zu Anwohner-Klagen über zu viele spielende Kinder kam“, so Hanstein.

Protokolliert hatten die KuJuPa-Experten zudem fehlende Vorrichtungen zum Festhalten am Klettergerüst im Weißdornweg/Ginsterweg sowie das Fehlen des Basketballkorbs in der Eichenallee. Kaputt (und bereits neu bestellt) sei die Vogelnestschaukel in der Breslauer Straße, in keinem guten Zustand befinde sie sich am Asternweg, in Ordnung sei sie am Uhlenweg. Einen guten Allgemeinzustand attestierten die Jugendlichen den Spielplätzen Rudolf-Kienau-Straße und Birkenallee. Allerdings gab es fast überall Hakenkreuz-Kritzeleien.

Ebenfalls in Augenschein genommenen hatten die KuJuPa-Vertreter den Multifunktionsplatz in der Danziger Straße sowie die Skatebahn an der Straße an der Stör. Bei ersterem sollten fehlende Sitzbänke und Papierkörbe ersetzt werden, schlugen die Jugendlichen vor. Beim Ortstermin auf der Skateanlage erhielten Jens Taubhorn (15), Momme Panitzsch (15) und Jesco Homberg (16) Unterstützung von einigen Rollbrettsportlern: „Sogar die Bürgersteige in Kellinghusen sind besser als der Asphalt auf der Skateanlage“, sagte Ziya Bayramov (15). Einen Antrag mit der Bitte um Erneuerung der Teerfläche haben die Skater bereits gestellt. „Die Bahn wird immer noch gerne genutzt“, bestätigte Hanstein.

Zur Sprache kam im Ausschuss außerdem der neue Jugend-Treffpunkt hinter dem Kellinghusener Rathaus. Aus Sicherheitsgründen hatte die Stadt seinerzeit davon abgesehen, dort einen kleinen Teich einzurichten. Jetzt befindet sich an der Stelle eine mit Treppenstufen versehene, bepflanzte Rundfläche, die laut Hanstein von Jugendlichen aller sozialen Gruppen und internationaler Herkunft besucht wird. Weil es allerdings beim Treffen in den Abendstunden von 20 bis zirka 22 Uhr nicht unbedingt immer leise sei und Müll hinterlassen werde, sei es bereits zu Anwohnerbeschwerden gekommen. Von Hansteins Vorschlag einer Schallschutzwand zum Klettern hielten die Ausschußmitglieder nichts.

Breite Zustimmung fand aber die Aussage von Erk Niesemann (SPD), Jugendliche wollten sich nicht organisiert bespaßen lassen. Marvin Wölk (B90/Die Grünen) erinnerte an den Zeitgeist. Wenn der Trend ein anderer sei, könnte der Platz schnell uninteressant sein. Zunächst soll dort daher alles beim Alten bleiben – zumal die kommende ungemütliche Jahreszeit den Freilufttreffpunkt deutlich unattraktiv macht.