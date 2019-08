Dorffest bringt alle auf die Beine : Spielmannszug Borsfleth sorgt für guten Ton

Borsfleth feiert – mit Kinderspielen, Umzug, Live-Musik und Disco.

von shz.de

25. August 2019, 15:58 Uhr

Borsfleth | Das Thermometer näherte sich der

30-Grad-Marke, die Sonne strahlte vom wolkenlosen Himmel, und die halbe Gemeinde war auf den Beinen, um das Borsflether Dorffest nicht zu verpassen. Einmal im Jahr organisiert der Verein „Aktiv für Borsfleth“ das Fest samt Umzug, Kinderspielen und Musik. Einen ganzen Tag lang wurde gefeiert, der Startschuss fiel morgens um 9 Uhr mit dem Wecken durch den örtlichen Spielmannszug.

Bereits um 10 Uhr ging es im Kindergarten los für die Jungen und Mädchen unter sechs Jahren. Die älteren Kids starteten um 11 Uhr auf dem Festplatz in Sichtweite zur Kirche. Fünf Spielstationen waren zu meistern, und damit auch alle Teilnehmer Chancen auf den Sieg hatten, wurde in drei Altersklassen um Punkte gekämpft. Bei den Kindern von sechs bis acht Jahren setzten sich Kai Schiemann und Mieke Ewert durch, bei den Neun- bis Elfjährigen siegten Julien Scheffler und Emily Zarse. Und bei den Großen gingen die ersten Plätze in den getrennten Wertungen für Jungs und Mädels an Birger Tewes und Doreen Heutmann.

Zwischen Wettkampf und Umzug durchs Dorf standen auf dem Festplatz ein Platzkonzert des Spielmannszuges und ein kunterbunter Spielespaß für den Nachwuchs auf dem Programm. Von einer Hüpfburg bis zu einem Kinderkarussell reichte das Angebot. Und die benachbarte Gaststätte „Zum Aukrug“ lud zum Frühschoppen ein. Nach der Siegerehrung startete ein festlich geschmückter Traktor seinen Motor, um den Umzug anzuführen. Wobei: Ganz vorweg liefen die Mitglieder des Spielmannszuges, um beim Marsch durch Borsfleth für den guten Ton zu sorgen.

Am Nachmittag ging es mit einem Kaffee- und Kuchenbuffet auf dem Festplatz weiter, ehe Liam Blaney die Bühne enterte. Der Musiker aus Glückstadt ist vielen als Kandidat der Sendung „Voice of Germany“ ein Begriff. Anschließend waren wieder die Kids an der Reihe. Bei der Kinderdisco sorgte Andys Entertainment für Stimmung. Am Abend ließen die Erwachsenen bei Discoklängen das Fest ausklingen.