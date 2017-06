Wilster : Spielerisch gegen Gefahren am Wasser

vergrößern 1 von 1 Foto: Mohr 1 von 1

Ob am See, an den Küsten oder im Schwimmbad: Wasser zieht Kinder magisch an. Damit sie wissen, wie sie sich auch in gefährlichen Situationen richtig verhalten, sollten sie die wichtigsten Bade- und Sonnenschutzregeln kennen. Neele Kemmer von der DLRG-Itzehoe hat es sich zur Aufgabe gemacht, den DLRG-NIVEA-Kindergartentag wieder zum Leben zu erwecken und Kindertagesstätten im gesamten Kreis Steinburg aufzusuchen, um den Mädchen und Jungen vor Ort die wichtigsten Sonnen- und Baderegeln beizubringen. Im Zuge ihrer Aufklärungstour besuchte die Bundesfreiwilligendienstlerin (Bufdi) auch die Kindertagesstätte Schwalbennest in Wilster.

Während Neele Kemmer den Kindern ihre Mitmachgeschichte rund um die Regeln für einen Badeausflug vortrug und dabei auch auf die Gefahren hinwies, die im Wasser lauern können, klebten ihr die Jungs und Mädchen sprichwörtlich an den Lippen. Jede Abweichung von der ersten Fassung, die sie zu Beginn der etwas anderen Unterrichtsstunde vorgetragen hatte, wurde von den jungen Akteuren lautstark beanstandet. Für die 20-jährige Abiturientin ein Zeichen dafür, dass die unbedarften Zuhörer ihre Erzählungen aufmerksam verfolgt haben und sie an diesem Tag wieder alles richtig gemacht hat.

Über einen Aushang in ihrer Schule war Neele Kemmer auf die freie Bufdi-Stelle beim DLRG Itzehoe aufmerksam geworden. „Ich wollte nach meinem Abitur und vor meinem Biologiestudium mal etwas anderes machen“, erzählte sie. Die Anzeige der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kam ihr daher sehr gelegen. „Ich habe mich schriftlich beworben und hatte das Glück, dass gleich eine Zusage zurückkam.“ Zum ersten September des vergangenen Jahres konnte sie ihre einjährige Tätigkeit aufnehmen. Berührungspunkte mit dem 450 Mitglieder starken Verein hatte es für Neele Kemmer zuvor keine gegeben.

In der Stellenbeschreibung für den Bundesfreiwilligendienst beim DLRG wurden lediglich die Volljährigkeit, der Besitz der Fahrerlaubnis Klasse B sowie das Bestreben und die Bereitschaft, Kindern etwas beizubringen sowie auch an Abenden und Wochenende für das DLRG tätig sein zu wollen, als Voraussetzungen für die freie Stelle abverlangt. „Ich bereue es in keiner Weise, dass ich mich für die Stelle beworben habe“, sagt sie und ergänzt: „Die Arbeit macht unglaublich viel Spaß, ist extrem abwechslungsreich, und man kann selber auch eine Menge lernen.“ Neben administrativen Aufgaben und der Leitung von Schwimmkurse gehören sowohl Wachdienste an den von der DLRG betreuten Badestellen als auch die Lehreinheiten in den Kitas zu ihren Aufgaben.

Da die Freiwilligen selbst ebenfalls die Möglichkeit erhalten sollen, viele Erfahrungen zu sammeln und Dinge auszuprobieren, erhalten sie zum Auftakt die Möglichkeit, zwischen drei Ausbildungsschwerpunkten zu wählen und damit ihren Aufgabenbereich für das Freiwilligenjahr mitzubestimmen. „Ich habe mich für den Bereich der Erste-Hilfe-Ausbildung entschieden, wo ich zunächst zur Sanitäterin ausgebildet wurde und anschließend eine Fortbildung zur Ausbilderin für Ersthelfer absolviert habe“, erzählt Neele Kemmer.

Erst vor wenigen Tagen hat der Ortsverein Itzehoe der DLRG eine zweite Bufdi-Stelle eingerichtet. Diese soll nun schnellstmöglich besetzt werden. Zudem sucht der Ortsverein bereits nach potenziellen Nachfolgern für Neele Kemmer, deren Dienstzeit mit dem Monat August endet. „So vielfältig wie unser Verein sind auch die Möglichkeiten, sich im Freiwilligendienst einzubringen. Auch wer zuvor nichts mit der DLRG oder dem Schwimmen zu tun hatte, so wie es bei Neele der Fall war, ist für uns eine Bereicherung“, sagt Nico Scheerer, Leiter Einsatz und Betreuer BFD.



> Schriftliche Bewerbungen per Mail an

nico.scheerer@itzehoe.dlrg.de