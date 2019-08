MTV Herzhorn : Spielefest soll für Handball werben

Rückläufige Zahlen bei den Aktiven sind für den MTV Herzhorn Grund genug, Handball in den Mittelpunkt zu rücken.

von shz.de

05. August 2019, 11:56 Uhr

Herzhorn | „Kleine Hände – großer Sport“, lautet das Motto für den Kinder-Spieletag des MTV Herzhorn am Freitag, 9. August. Von 14 bis 18 Uhr findet an der Sporthalle in Herzhorn ein Spiele-Parcours für kleine und große Kinder statt.

Zitat: Unsere Zielgruppe sind die Vier- bis 14-Jährigen. Aber auch die Eltern und alle, die Lust am Ballsport haben oder ihre Geschicklichkeit testen wollen, sind herzlich eingeladen.Frank Bruhnsen, Vorstand der Handball-Sparte.

Zusammen mit Helfern aus den verschiedenen Mannschaften wurde ein Angebot einschließlich Hüpfburg und Verpflegungsständen zusammengestellt. „Wir werden zwölf Stationen mit Spielen zur Koordination rund um den Ballsport aufbauen.“

So wird es die Klassiker wie Dosenwerfen und Schaumkusswurfspiel geben, aber auch elektronische Bewegungsmodule, die in Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse organisiert wurden. Der „Speed-Dribbler“ erfasst die Schritt-Frequenz und mit dem „Touchscreen Siebenmeter“ wird die Trefferzone des Balles auf dem Monitor digital erfasst.

Punkte sammeln und gewinnen

Die Teilnehmer erhalten eine Laufkarte und eine Startnummer. Die erzielten Punkte an den Stationen werden dort eingetragen und am Ende erhalten die Punktbesten einen Preis. Dabei wird nach Geburtsjahrgängen und Geschlecht differenziert.

„Es wird unter anderem ein extra für den MTV gestaltetes T-Shirt geben. Das ist unser Beitrag zum Jubiläum des Vereins“, kündigt Bruhnsen an. Der MTV feiert dieses Jahr sein hundertjähriges Bestehen mit mehreren Veranstaltungen. Bereits Ende Januar gab es die Auftaktveranstaltung mit dem Handballspiel der Herrenmannschaft gegen den THW Kiel. Im November gibt es den offiziellen Festakt.

Spielgemeinschaften unumgänglich

Der Handballsport hat in den vergangenen Jahren an Zulauf verloren. „Wir sind froh, dass wir bis auf die weibliche Jugend B noch alle Mannschaften besetzen können, teilweise allerdings schon in einer Spielgemeinschaft mit Kollmar-Neuendorf“, beschreibt Frank Bruhnsen die Probleme. Als Ursachen nennt er den demographischen Wandel, aber auch das zunehmende Konkurrenzangebot anderer Sportarten und das mangelnde Durchhaltevermögen bei den Jugendlichen. „Keiner möchte sich langfristig engagieren.“

Info: Am Abend des Spieletages gibt es noch einen sportlichen Leckerbissen. Die Herrenmannschaft des MTV spielt gegen den VFL Bad Schwartau aus der zweiten Bundesliga. Da die Sporthalle in Glückstadt saniert wird, findet das Spiel um 19.30 Uhr in der Sporthalle in Horst statt.

Er selbst ist überzeugt, dass Handball eine Bereicherung für die Heranwachsenden ist: „Hier lernt man das Zusammenhalten, Kämpfen und Durchsetzen sowie Selbstvertrauen und Fairness.“