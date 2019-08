Ferienaktion in Kollmar : Spiel und Spaß für Kinder

Das Strandfest im rahmen der Ferienaktion der beiden Gemeinden Kollmar und Neuendorf war wieder ein voller Erfolg.

von moh

11. August 2019, 16:19 Uhr

Kollmar | Krönender Abschluss der Sommerferienaktionen in den Gemeinden Kollmar und Neuendorf war traditionell das große Strandfest am Kollmaraner Hafen. Über 120 Kinder nutzten die von den Vereinen und Organisationen der beiden Gemeinden angebotenen Spiel- und Spaßmöglichkeiten.

Der Nachwuchs konnte dabei unter anderem Blumenkränze binden, das Angeln üben, kleine Holzschiffchen bauen und diese in einem Kanal fahren lassen, Ringe werfen oder auch das Zielspritzen mit dem Feuerwehrschlauch üben. Zum ersten Mal gab es auch die Möglichkeit, selbst einmal in einem großen Bagger zu sitzen und unter Anleitung ordentlich zu buddeln. Und es gab eine Hüpfburg.

Während die Kinder die verschiedenen Spielstationen „abarbeiteten“ und dafür einen Stempel in ihre Laufzettel bekamen – am Schluss gab es für die erfolgreiche Teilnahme eine Urkunde und einen Eisgutschein – konnten die Erwachsenen bei Grillwurst, Kaffee und vom DRK-Ortsverein selbst gebackenen Kuchen in geselliger Runde klönen.

Zusätzliche Unterhaltung gab es in diesem Jahr durch den Zauberer Thomas Coch, der mit seinen Tricks die Zuschauer begeisterte. Im Verlauf des Nachmittags formte er auch noch Luftballonfiguren für die Kinder.

Und wie gewohnt wurde auch die „Deichrutsche“ zur Verfügung gestellt. Auf Kunststoffplanen, die mit Wasser und Seife präpariert wurden, konnte ordentlich gerutscht werden. Aufgrund der doch etwas kühleren Witterung wurde von diesem Angebot allerdings nicht ganz so viel wie in den Jahren mit wärmeren Temperaturen Gebrauch gemacht. Aber immerhin waren es noch einige „Mutige“, die ihre Badesachen mitgebracht hatten und den Spaß mitmachten.

„Das war wirklich wieder eine tolle Veranstaltung“, sagte Kollmars Bürgermeister Klaus Meinert, der sich besonders darüber freute, dass trotz des drohenden Regens, der sich nur sehr kurzzeitig einstellte, und des kalten Windes wieder so viele Einwohner der beiden Gemeinden den Weg zum Strand nicht gescheut hatten. Er bedankte sich auch bei allen Helfern, die die Sommerferienaktion ermöglicht hatten.