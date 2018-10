Comedian Leo Leiser dreht neue Serie : Spezialagent jagt Schwarzarbeiter

Der Itzehoer will im Internet durchstarten. Das Webfestival „Seriale“ im kommenden Jahr ist sein Ziel.

von Ludger Hinz

25. Oktober 2018, 14:51 Uhr

Kamera und Scheinwerfer sind aufgebaut. Die Darstellerinnen Maggie Menges und Chantal Lische sitzen auf der Couch, davor liegt Tonmann Taner Akbas und hält versteckt das Mikro. Noch eine kleine Textkorrektur, dann gibt Leo Leiser das Kommando für die nächste Aufnahme: „Uuund – bitte!“

Der Itzehoer Comedian, bürgerlicher Name Lars Appel, dreht eine neue Web-Serie. Unter dem Titel „Feldmann – Mission nicht auf Karte“ sind sechs Folgen á 15 Minuten geplant. In seiner Story, einer Mischung aus „Johnny Englisch“ (Mister Bean) und Dieter Hallervorden, geht es wieder schräg und turbulent zu.

Das kennt man von dem Comedian, ebenso wie den Zuschnitt der Hauptfigur: Ein liebenswürdiger Antiheld, der eher von Fall zu Fall stolpert und diese durch glückliche Zufälle und unglückliche Umstände löst. „Er gibt sich cool und großkotzig, ist aber alles andere als ein versierter Macher“, beschreibt Leiser.

Insgesamt gibt es zwölf große Nebenrollen, die dieses Mal aber nicht – wie bei seiner jüngsten Serie – mit prominenten Schauspielern, sondern komplett mit Laiendarstellern besetzt sind. „Wir haben ein supertolles Team mit einigen Neuen.“ Einige sind Quereinsteiger: Künstler, Musiker, Models, mit Chantal Lische ist sogar die Chefin einer Schauspielagentur dabei. „Als ich angesprochen wurde, ob ich mitspielen will, fand ich das sofort interessant, weil ich sonst hinter der Kamera stehe“, sagt Lische. „Es ist lustig und witzig und macht sehr viel Freude, weil Leo ein lustiger Mensch ist. Es hat mir bis jetzt alles gut gefallen.“



Leiser: „Ich bediene alle Comedy-Genres.“





Wie bei den vorherigen Produktionen ist Leiser sein eigener Herr geblieben, zuständig für Drehbuch, Regie, Hauptrolle und Schneiden. Er betont die Vielfalt des Werkes: „Ich bediene alle Comedy-Genres – ob Stand up oder Parodie, ob Slapstick oder Komödie mit Skurrilitäten und Sarkasmus. Es ist ein bunter Mix aus allem.“

Gedreht wird an Wochenenden bis Mitte Dezember, dann folgen Videos, Fotos und Schnitt. „Ich will eine Folge auch auf Englisch untertiteln, damit ich die Serie europaweit anbieten und an internationalen Webserienfestivals teilnehmen kann“, sagt der Itzehoer. Kontakte habe er schon geknüpft.

Gedreht wird an verschiedenen Orten in Itzehoe: Die Wolfgang-Borchert-Schule wird das Gebäude der „SGS“, der „Security Gegen Schwarzarbeit“. Die Außenaufnahmen laufen an einem Gebäude in Neumünster, in Dithmarschen ist das Team auf einem Bauernhof, an einem Imbiss und auf einem Schießstand zu Gast.

Die Serie soll bis Sommer nächsten Jahres fertig sein. „Ich werde bis dahin bei Facebook und Youtube kurze Trailer veröffentlichen, um den jeweiligen Stand zu dokumentieren“, kündigt Leiser an. Mit dem fertigen Werk will er dann auf das Webfestival „Seriale“ im kommenden Jahr im Juni in Gießen gehen. „Entweder wird die Serie ein Flop – oder sie schlägt richtig ein“, sagt er. „Es gibt kein Mittelding.“

Dennoch sei das Thema Schwarzarbeit ernst zu nehmen, er gehe mit der Problematik bis in die 60er Jahre zurück. Jeder müsse für sich entscheiden, ob er das Thema für veralbert halte oder die Serie für gelungen. Leiser: „Ich bin gespannt, wie das Publikum dies annimmt.“