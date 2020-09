Sperrungen in Heiligenstedten

von Delf Gravert

13. September 2020, 17:13 Uhr

Heiligenstedten | Aufgrund zusätzlicher Arbeiten ändern sich die Bauzeiten für die Sanierung an der Kreisstraße 11 in Heiligenstedten. Noch bis 7. Oktober wird unter Vollsperrung vom Kreisel Blomestraße bis Einmündung Juliankadamm die Fahrbahn abgefräst und Binder eingebaut. Anschließend wird die Blomestraße zur Sackgasse für Anlieger und Kunden der anliegenden Geschäfte. Vom Juliankadamm bis zur Einmündung Brückenstraße wird vom 8. Oktober bis 6. November unter Vollsperrung gearbeitet. Für beide Abschnitte soll die Asphaltierung am 3. November erfolgen, anschließend finden noch Restarbeiten statt. Umleitungen sind ausgeschildert.