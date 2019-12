Schützen in Wilster : Spenden für neue Heizung

Heizung defekt: Schützen freuen sich auf warme Halle.

von Sabine Kolz

22. Dezember 2019, 13:55 Uhr

Wilster | Der Schützenverein Wilster von 1895 feiert im nächsten Jahr sein 125-Jähriges Bestehen. Die Planungen dafür laufen auf Hochtouren. Unglücklicherweise hatte nun die Heizung der Schützenhalle ihren Dienst versagt. Bei der kostspieligen Erneuerung greifen gleich zwei örtliche Geldinstitute mit namhaften Spenden den Schützen unter die Arme.

Moderner Schießstand

Auf dem modernen Schießstand werden in unterschiedlichen Disziplinen Wettbewerbe veranstaltet, die Jugendabteilung ist erfolgreich und mit verschiedenen Mannschaften nimmt der Verein an Liga-Schießen teil. Für alles muss trainiert werden. Dafür müssen sich die Schützen aber warm anziehen, seit die Heizungsanlage ausgefallen ist. „Die Heizung ist in die Jahre gekommen, eine Reparatur lohnt sich nicht mehr“, erklärte die Vorsitzende Urte Schulczewski-Haß. Zirka 6500 Euro kommen auf den Verein zu.

Attraktives Freizeitangebot

Auf Anfrage über das Online-Portal der Volksbank in Holstein an die Stiftung der Bank, konnte Anke Wohlert von der Filiale Wilster jetzt eine Spende über 1000 Euro für die neue Schützen-Heizung versprechen. Auch Sabrina Schröder-Wirth von der Sparkasse Westholstein in Wilster sagte 2500 Euro zu. „Der Schützenverein zeichnet sich durch ein attraktives Freizeitangebot in unserer Region aus. Um dies zu erhalten, unterstützen wir die Schützen gerne“, erklärte sie.

„Ein schönes Weihnachtsgeschenk“, freuten sich Urte Schulczewski-Haß und ihr Stellvertreter Karl-Heinz Kuhlmann, dankbar für die großzügigen Spenden.