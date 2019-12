Feuerwerk in Hohenlockstedt : Spektakel vor dem Jahreswechsel

An zwei Abenden gab die ortsansässige Firma Diamond Feuerwerk“ vielen hundert Besuchern einen Vorgeschmack auf Silvester.

von Joachim Möller

30. Dezember 2019, 13:01 Uhr

Hohenlockstedt | Sie hießen „Böse Buben“, „Tropical Fire“, „Sky Devil“ oder „Shock Wave“ und machten ihrem Namen alle Ehre, denn sie malten unter großem Getöse und mit viel Rauch bunte Figuren in den Nachthimmel.

In Hohenlockstedt am Hangar C herrschte wieder einmal großer Andrang: An zwei Abenden gab die ortsansässige Firma Diamond Feuerwerk“ vielen hundert Besuchern einen Vorgeschmack auf das, was die Kunden erwarten können, wenn sie mit Raketen und Verbundbatterien das neue Jahr begrüßen.

Seit mehr als 15 Jahren importiert Harald Jürgs mit seiner Tochter Jessica das Feuerwerk aus China und vertreibt es von Hohenlockstedt aus. Die Klimadebatte habe sich bislang nicht auf den Verkauf ausgewirkt. „Bei uns ist kein Rückgang festzustellen“, so Firmeninhaberin Jessica Jürgs. „Nach wie vor ist Feuerwerk beliebt zu Silvester“, stellte sie fest.