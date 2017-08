DJ-Festival in Brokstedt : Speedwaystadion wird zur Disco

vergrößern 1 von 1 Foto: Hinz 1 von 1

Im Speedwaystadion auf dem Holsteinring feierten 2500 Fans elektronischer Tanzmusik ein neues Musikspektakel. Das „Speedway Music Festival“ mit mehr als 20 nationalen und internationalen DJs auf zwei Bühnen sorgte bei mildem Sommerwetter für große Resonanz und Begeisterung bei den Gästen.

Nachdem tagsüber zunächst zahlreiche DJs die Besucher unterhalten hatten, waren danach „Spike D“ (Marcel Stephan) und DJ Nico Wendel, das Duo mit dem klingenden Namen „Gestört aber Geil“ aus Erfurt, die ersten größeren Headliner des Abends. Mit ihrer Mischung aus melodischem Tech und Deep House, gepaart mit Pop-Stücken und ihrer Single „Wohin willst Du“ sowie ihrem Cover-Hit „Unter meiner Haut“ sorgten sie für Stimmung.

Zur besten Zeit, als es gerade dunkel wurde, erklomm der Schweizer House-DJ Antoine (Antoine Konrad) die Bühne. Es folgte ein beeindruckender zweistündiger Mix aus Feuer, Elektro-Sound und Licht, an dem auch der DJ sichtlich Gefallen fand. So sprang er desöfteren auf eine vor ihm aufgebaute Music Box und animierte das Publikum zum Mitmachen, flankiert von Feuerfontänen und Lichtblitzen über der Bühne. Der Schweizer spielte seine großen Hits wie „Ma Cherie“, „Bella Vita“ und natürlich „Welcome to St. Tropez“, mit dem er 2011 seinen internationalen Durchbruch schaffte. „Ich spiele einen Querschnitt meiner eigenen Tunes mit Schwerpunkt auf aktuellen Songs und mische sie auch mit großen Hits weiterer Acts, um für das Publikum das Interessanteste heraus zu holen“, sagte er hinter der Bühne. Begleitet wurden die meisten Acts von den beiden Tänzerinnen Alexa und Tini aus Hamburg von der Agentur „Pirouette Performances“ begleitet, die ihre grazilen Hüften, in unterschiedlichen Kostüme gehüllt, zum Sound der Musik auf der Bühne kreisen ließen. „Das macht sehr viel Spaß, die Leute sind nett, und man kümmert sich sehr um uns“, freute sich Tänzerin Alexa.

Die Besucher feierten kräftig mit. In der ersten Reihe tanzten Monja Leonie Vogel und Selina Duhrmann aus Kiel mit. „Wir haben über Facebook von dem Event erfahren. Das Programm ist super und die Location für uns vor allem leicht zu erreichen“, sagte Monja. „Die Beats sind sehr abwechslungsreich, und besonders Mark Bale hat mir gut gefallen.“

Einen Betriebsausflug der besonderen Art unternahmen Alina Matzen und Patrick Pohlmann sowie Thorsten Pohlmann und Vanessa Kellermeyer vom Lokal „Kaisersaal“ in Bad Bramstedt. „Ich nutze die Gelegenheit für Gespräche, weil ich so etwas auch gerne in Bad Bramstedt ausrichten würde“, sagte Thorsten Pohlmann

Organisator John Mahlmann freute sich: „Es hat alles super gut geklappt, wenn es auch gerne ein paar mehr Besucher hätten sein können.“ Aber alle hätten friedlich gefeiert. „Auch das parallel stattfindende Tuning-Event mit Ausstellung wurde gut angenommen.“ Dies ermunterte ihn zum Blick auf das nächste Jahr: „Wir würden es gerne wieder veranstalten.“

von Ludger Hinz

erstellt am 28.Aug.2017 | 17:00 Uhr