Tradition : SPD-Sommerfest in Lägerdorf

Ortsverein und Kreisverband veranstalten am 25. August ein gemeinsames Fest mit Musik und Ehrungen.

von Ilke Rosenburg

19. August 2018, 13:48 Uhr

Der SPD-Kreisverband und der Ortsverband der Sozialdemokraten in Lägerdorf veranstalten gemeinsam ein Sommerfest: Am Aussichtspunkt Kreidekuhle an der Heidestraße wird am Sonnabend, 25. August, gefeiert. Der SPD-Kreisverband hat sich zum Ziel gesetzt, die Verbundenheit zu seinen Ortsvereinen zu intensivieren und die Zusammenarbeit auszubauen. Gleichzeitig soll damit eine Lägerdorfer Tradition wieder aufleben. „Früher haben wir regelmäßig unser Sommerfest gefeiert“, erinnert Heiko Klein, Organisationsleiter beim Ortsverband Lägerdorf.

Und so können sich alle Interessierten von 18 bis 23 Uhr auf Livemusik mit der Band „Die linken SPDemiker“ aus Krempe und dem Shanty-Chor Lägerdorf freuen. Letzterer wird das Publikum gleich nach der Begrüßung um 18 Uhr schon so richtig in Stimmung bringen, kündigt Ortsvorsitzende Manuela Streich an. Später werden dann die „Linken SPDemiker“ Jürgen Kulp, Dennis Krause und Philip Hogrebe mit Folk, Rock und Blues musikalisch unterhalten, fügt Kreisvorsitzender Lothar Schramm hinzu. Das Trio besteht seit einem Jahr. „Es soll eine Mischung aus schöner Musik und netten Gesprächen werden“, ergänzt Gerlinde Böttcher-Naudiet, Organisationsleiterin der Kreisverbands. Für ein Grillbuffet und Getränke zum günstigen Preis sorgt dabei die Gaststätte Wasserturm. Und Einen besonderen Höhepunkt plant zudem noch die Kreistagsfraktion. Wie deren Vorsitzender Rudolf Riep mitteilt, wird das Sommerfestes auch den Rahmen für die Verabschiedung verdienter Genossen bilden, die in der vergangenen Wahlperiode für die SPD-Fraktion aktiv waren – „gewählte und bürgerliche Mitglieder“.