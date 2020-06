Montag in der Ratsversammlung : SPD in Wilster beantragt Gedenksteine für drei Nazi-Opfer

Sozialdemokraten wollen an Hans Prox, Heinrich Bielenberg und Heinrich Krützer erinnern.

von Ilke Rosenburg

21. Juni 2020, 15:58 Uhr

Wilster | Hans Prox, Heinrich Bielenberg, Heinrich Krützer: Drei Namen, die mit der dunkelsten Geschichte Wilsters verbunden sind. Sie wurden Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft, starben in Konzentrationslager. Die Wilsteraner Sozialdemokraten wollen mit einer besonderen Aktion an dieses Kapitel erinnern. Drei so genannte Stolpersteine sollen am Marktplatz, Ecke Deichstraße/Op de Göten, verlegt werden.

Sie sollen mahnen, gerade in einer Zeit, in der rechtsextreme Tendenzen wieder deutlich auf dem Vormarsch sind. Den Platz wählten die Initiatoren bewusst, denn dort soll Hans Prox von Nationalsozialisten misshandelt und festgenommen worden sein. In der Sitzung der Ratsversammlung an diesem Montag um 18.30 Uhr in der Mensa der Gemeinschaftsschule wird die SPD die Setzung der drei Gedenksteine beantragen.

Aufwändig hat Ratsherr Carsten Schröder über Wilsteraner recherchiert, die wegen ihrer politischen Überzeugung oder ihres Glaubens von den Nazis verfolgt und in Konzentrationslager gesteckt wurden, wo sie starben.

„Ich würde mich freuen, wenn wir zu den drei Personen noch mehr Informationen bekommen könnten, sei es aus Erinnerungen oder familiären Zusammenhängen“, sagt Schröder. Auch hätte er gerne Fotomaterial insbesondere zu Hans Prox und Heinrich Krützer.

Von Heinrich Bielenberg hat er ein Porträt sowie ein Familienfoto vor dem einstigen Wohnhaus Bielenbergs. Dessen Familie hatte Schröder schon vor 15 Jahren befragt und die Geschichte dokumentiert. Text und genaue Platzierung der Stolpersteine könnten erst festgelegt werden, wenn die Ratsversammlung zugestimmt habe. Mit der Setzung beauftragt werden soll der Künstler Gunter Demnig. Kosten für die drei Steine sind durch Spendengelder gedeckt, zusammengetragen durch ein Benefizkonzert in der Kirche.

Wer waren die drei Männer aus Wilster? Hans Prox war zur Zeit der so genannten Machtergreifung Stadtverordneter (bis 1933) und Vorsitzender des Wilsterschen Bauarbeiterverbands. Es sei mehrfach zu Verfolgungen und entsprechenden Misshandlungen durch die Nationalsozialisten gekommen, die in der Stadt eine starke Ortsgruppe hatten, berichtet Carsten Schröder.

Auch als Hans Prox nicht mehr politisch an die Öffentlichkeit trat, stand er weiterhin unter Beobachtung und wurde im Rahmen der so genannten Gewitter-Aktion (auch Aktion Himmler genannt, der den Befehl zu einer Verhaftungswelle gab) am 22. August 1944 inhaftiert und in das Konzentrationslager Neuengamme/Hamburg deportiert. Kurz vor Kriegsende starb Prox dort im Februar 1945, als Todesursache wurde Magenkrebs angegeben.

Während Prox wegen seiner politischen Gesinnung verfolgt wurde, wurde Heinrich Bielenberg aus Glaubensgründen inhaftiert. Etwa 1930 wandte er sich der Glaubensgemeinschaft der „Ernsten Bibelforscher“ (Zeugen Jehovas) zu und verteilte in diesem Zusammenhang Traktate. Auch trafen sich die Angehörigen der Glaubensgemeinschaft regelmäßig, etwa alle vier Wochen, in Hausbibelkreisen. Dies und noch stärker die Tatsache, dass Bielenberg keine andere Autorität neben seinem Gott akzeptierte und beispielsweise den Hitler-Gruß verweigerte, führten bald zu harten Repressionen der Nationalsozialisten. Bielenberg wurde durch das Sondergericht Altona zu einer längeren Haftstrafe verurteilt und im März 1939 in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Er starb im Februar 1940. Als Todesursache wurde bei ihm Darmkatarrh angegeben.

Heinrich Krützer war Seemann, der Wilsteraner wohnte in Hamburg, als er 1934 wegen „Beihilfe zum gemeinsamen Mordversuch“ und Beteiligung an einem Brandanschlag zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Daran schloss sich direkt die Haftzeit im Konzentrationslager Sachsenhausen an – ab Mai 1937. Allerdings war im ersten Strafverfahren schon klar geworden, dass Krützer nur herumgestanden habe und gar keine Waffe bei sich hatte. Beim Brandanschlag konnte er gar nicht beteiligt gewesen sein, weil er genau zu der Zeit von der Polizei wegen „Übertretung der Straßenordnung“ festgehalten wurde. Trotzdem wurde er verurteilt, offensichtlich wegen seiner kommunistischen Gesinnung. Im KZ meldete er sich zum Bombenräumkommando der Lagerhäftlinge in der Hoffnung, nach zehnmaliger Teilnahme an einer Bombenräumung aus dem Lager entlassen zu werden Doch Heinrich Krützer kam 1941 beim Bombensuchen ums Leben. Er wurde nur 32 Jahre alt. Hans Prox war 53, als er starb, Heinrich Bielenberg 48.