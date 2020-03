Antrag für die Ratsversammlung : SPD für Aufnahme zusätzlicher geflüchteter Menschen: Itzehoe soll „sicherer Hafen“ werden

Die Sozialdemokraten wollen, dass die Stadt sich mit Landesregierung und Hilfsorganisationen solidarisch erklärt.

von Delf Gravert

11. März 2020, 12:56 Uhr

Itzehoe | Die Zustände für geflüchtete Menschen auf den griechischen Inseln sorgen bei den Itzehoer Sozialdemokraten für Entsetzen, sagt Fraktionschef Sönke Doll. Deshalb stellt die SPD für die Ratsversammlung am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag. Die Stadtvertreter sollen die Kreisstadt zum „sicheren Hafen“ erklären und sich zur Aufnahme von zehn weiteren Geflüchteten bereit erklären. Den Antrag möchte Doll auch als Solidaritätserklärung für die Landesregierung und die Helfer im Mittelmeer verstanden wissen.

ZITAT: „Wir müssen hier ein politisches Signal aussenden.“ Sönke Doll, Fraktionsvorsitzender SPD-Itzehoe

Nach UN-Angaben harren im griechisch-türkischen Grenzgebiet etwa 5000 Kinder und Jugendliche teilweise unter freiem Himmel aus. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte angesichts der Zustände in Griechenland Anfang März erklärt, Schleswig-Holstein sei zur Aufnahme von 30 alleinreisenden minderjährigen Flüchtlingen von der Insel Lesbos bereit. „Wir sollten hier ein Beispiel geben“, sagte Günther. Diese Initiative bedürfe auf kommunaler Ebene der Unterstützung, heißt es dazu in dem Antrag der SPD.

Konkret schlagen die Sozialdemokraten die Aufnahme von zehn Geflüchteten zusätzlich zur üblichen Verteilungsquote nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“ vor. Die Verwaltung würde mit dem Beschluss beauftragt, die Absichten der Stadt auf Landes- und Bundesebene zu kommunizieren und die Aufnahme konkret vorzubereiten.

Explizit nimmt der SPD-Antrag auch auf private und kirchliche Hilfsorganisationen wie Sea-Watch und Seebrücke Bezug, die im Mittelmeer geflüchteten Menschen in Booten helfen. Auch Itzehoer seien an deren Aktivitäten beteiligt. „Sie verdienen die Solidarität ihrer Heimatregion“, erklärt Sönke Doll.

Die Dringlichkeit des Antrags begründet der Fraktionsvorsitzende mit der aktuellen internationalen Politik. Bundesregierung und EU-Kommission seien in Gesprächen mit Griechen und Türken über die Situation vor Ort. „Wir müssen hier ein politisches Signal aussenden, damit sofort die geflüchteten Menschen in Not in den Fokus genommen werden“, so Doll.

Die Ratsversammlung tagt am Donnerstag öffentlich ab 17 Uhr im Ständesaal des historischen Rathauses öffentlich.