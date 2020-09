Stadt soll Familienwohnort werden : SPD fordert mehr Bauplätze für Wilster

Viele freie Flächen seien noch nicht erschlossen, sagen die Sozialdemokraten.

Avatar_shz von shz.de

20. September 2020, 14:56 Uhr

Wilster | Wilster als Wohnort für Familien attraktiver machen. Dieses Thema hat sich die SPD-Fraktion auf die Fahnen geschrieben. Aber es fehlen derzeit die Bauplätze, um mehr Familien nach Wilster zu holen. „Katja Rogowski vom Bauamt Wilstermarsch teilte mir mit, dass es momentan fast keine Bauplätze mehr gibt“, berichtete Holger Stamm, stellvertretender Vorsitzender der SPD Wilster, bei einer Besichtigungstour der Sozialdemokraten im Rumflether Feld.

Die freien Flächen dort, die noch etliche Neubauten ermöglichen könnten, seien noch nicht erschlossen, eine Bebauungsplan-Änderung sei bereits angedacht. Aber das würde noch einige Monate dauern, fügte Stamm hinzu.

Zu der Besichtigungstour im Neubaugebiet, zu der der Vorstand der SPD Wilster eingeladen hatte, waren einige Interessierte dazugestoßen. „Wir müssen versuchen, hier schnell eine Lösung zu finden, sonst könnte Wilster abgehängt werden“, betonte der SPD-Vorsitzende Peter Dunkel. Denn andere Gemeinden böten bereits ausreichend Baugrundstücke an. Zudem sei es wichtig, für die Zukunft zu planen. Dazu gehörten Gespräche, zum Beispiel mit den Investoren, wie der Bau von Niedrigenergiehäusern gefördert werden könnte. „Wir müssen Anreize schaffen, denn was jetzt gebaut wird, ist für die nächsten Jahrzehnte“, so Dunkel. Wärmenetzversorgung und Photovoltaik gehörten dazu, Umsetzungs- und Fördermöglichkeiten müssten geprüft werden.

Auch der Zustand der Straßen in dem Neubaugebiet wurde begutachtet – und bemängelt. Viele Absackungen der eigentlich noch jungen Straße sorgten für Aufstauungen von Regenwasser. „Die Gullis nützen da fast gar nichts mehr“, berichtete Anwohner Thomas Hahn. Besonders die schweren Baufahrzeuge hätten die Straße beschädigt. Hier müsse unbedingt geprüft werden, wer für die Kosten einer Sanierung verantwortlich wäre. „Es kann nicht sein, dass die Anwohner zur Kasse gebeten werden könnten“, betonte Peter Dunkel. „Hierzu müssen die Verträge eingesehen und geprüft werden“, fügte er hinzu.