Musical in Hohenlockstedt : Spaß und Spannung in der Kartoffelhalle

Die Erdmännchen Jan und Henry waren die Stars bei einem Musical in der die Stars in der Kartoffelhalle der Firma Pohl-Boskamp in Hohenlockstedt.

von Ludger Hinz

04. März 2019, 14:04 Uhr

An diesem Nachmittag waren zwei Erdmännchen die Stars in der Kartoffelhalle der Firma Pohl-Boskamp in Hohenlockstedt: „Jan & Henry“ spielten in dem Kinder-Musical des Theaters Lichtermeer aus Itzehoe die Hauptrollen – und sorgten für einen Rekordbesuch.

Die Geschichte um die beiden knuffigen Erdmännchen, die sich auf den Weg machen, um den Grund für den Lärm vor ihrer Höhle zu erkunden, der sie aus dem Schlaf gerissen hat, faszinierte die kleinen und große Gäste gleichermaßen. Die kannten sie bereits seit einigen Jahren aus Fernsehfolgen vom „Sandmännchen“. Eineinhalb Stunden lang konnten die kleinen Zuschauer zwischen drei und acht Jahren gemeinsam mit ihren Eltern zahlreiche Abenteuer erleben. Doch auch auf eine weitere Weise mussten die Kinder ihre Phantasie spielen lassen: Die Live-Show, in der gesungen und auch getanzt wurde, war kein reines Puppentheater oder Musical. Es bestand vielmehr aus Marco Spina und Lennart-Fabian Müller, die die zwei Stabpuppen auf der Bühne führten.

Das Stück war von dem Kölner Martin Reinl, der unter anderem die Figuren von Elmo und Groby aus der Sesamstraße spricht, eigens für das Lichtermeer geschrieben worden. Auch das Bühnenbild war von dem Theater phantasievoll gestaltetet worden. Zur Musik und unter der Regie von Timo Riegelsberger lief das Theater zu großer Form auf.

Die Kinder waren ebenso wie die Eltern größtenteils hellauf begeistert. So sagte Imke Hagmayer aus Itzehoe, die mit ihren beiden Kindern (5 und 8 Jahre) dabei war: „Wir waren auch schon bei den drei Vorgängerstücken hier. Dieses Musical ist mit viel Herz und schöner Musik gemacht.“ Vor allem die Einstreuung von Wissen, das zwischendurch von einem Sprecher immer wieder durch ein Fenster hindurch erläutert wurde, gefiel ihr. „Schwere Begriffe werden da gut erklärt.“ Dem stimmte auch ihr fünfjähriger Sohn Moritz unter eifrigem Nicken zu.

Tourneeleiter Oliver Rau aus Itzehoe äußerte sich zufrieden: „Nach einem Heizungsausfall hatten wir noch im Kalten aufgebaut, es aber dann mit Heizstrahlern kuschelig warm machen können. Das Stück hat bereits deutschlandweit große Erfolg, und so freuen wir uns ganz besonders, dass es auch in Hohenlockstedt gut ankommt.“