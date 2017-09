Banken rüsten sich für die Zukunft : Sparkassenvorstand verspricht Online-Banking-Schulung und Geld-Bring-Service

vergrößern 1 von 1 Foto: sh:z 1 von 1

Im März erreichte die Kremper die Nachricht, dass die örtliche Mitarbeiter-besetzte Filiale der Sparkasse Westholstein „in eine Automatenfiliale umgewandelt werden soll“, erinnerte Bürgermeister Volker Haack in der Sitzung der Ratsversammlung. Das Thema hatte er noch einmal auf die Tagesordnung gehoben.

Krempe hatte sich mit weiteren betroffenen Gemeinden zusammengetan und sich einen Rechtsbeistand genommen, um dem entgegen zu wirken (wir berichteten). „Das hat nicht zu unseren Gunsten funktioniert“, räumte Haack ein. Doch Fragen blieben. Beispielsweise die nach der schlechter werdenden Ertragslage trotz erwirtschafteter Gewinne.

Haack: „Das Thema erscheint auf dem ersten Blick einfach, aber wenn man in die Tiefe steigt, wird es kompliziert.“ Um konkret etwas über die wirtschaftliche Situation und die Umgestaltung der Filiale in Krempe zu erfahren, hatte der Bürgermeister die Fachleute eingeladen: Achim Thöle, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westholstein, und Michael Burmeister, Vorstandsmitglied, erklärten den Krempern die Lage. Die wachsenden Mindestkapitalanforderungen, die Wirkung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und die Folgen für die Entwicklung des Eigenkapitals der Sparkasse stellte Achim Thöle ausführlich dar. Er ging dabei auf die Folgen des Banken-Crashs von 2008 ein und auf die daraus resultierenden Verpflichtungen für die Geldinstitute. Hinzu kommt das Niedrigzinsniveau, das gerade Sparkassen, die ein zinsintensives Geschäftsmodell haben, zu schaffen machen. Die Verluste würden das Betriebsergebnis bis 2021 etwa halbieren. Und durch die wachsenden Anforderungen an das Mindestkapital werde der Eigenkapial-Puffer bis 2019 schmelzen. „Der verengt sich dramatisch.“ Dafür müsse Vorsorge getroffen werden.

Michael Burmeister fügte hinzu, dass man den Anforderungen für die Sicherheitsrücklagen nur dadurch begegnen könne, indem man die Gewinne der Sparkasse einfließen lasse. Achim Thöle versicherte, dass die Sparkasse versuchen werde, ihr Sponsoring weiter aufrecht zu erhalten. 30 000 bis 35 000 Euro flößen dabei pro Jahr in die Region. Und auch die Neuausrichtung von Geschäftsstellen sei kein starker Rückzug aus der Fläche. „Wir wollen Ihre Sparkasse bleiben“, betonte Thöle – als ein „regional gut aufgestelltes Institut“. Dafür müsse die Sparkasse wirtschaftlich arbeiten, ausgerichtet auch an verändertes Kundenverhalten. Achim Thöle machte an Zahlen die zunehmende Bedeutung des Online-Bankings deutlich. Nur einmal im Jahr nutze der Kunde die Beratung in der Filiale, 24 mal gehe er im Jahr an den Geldautomaten. Alles andere erledige er digital: 108 mal per Notebook und sogar 192 mal per Smartphone. Da rechne sich eine aufgrund von Sicherheitsbestimmungen und Vertretungsbedarf mit mindestens zwei Mitarbeitern besetzte Filiale nicht.

Für Kunden, die noch nicht digital agieren, wird in der Kremper Zweigstelle ein zusätzlicher Automat mit Serviceangeboten aufgestellt. Kunden werden auf Wunsch auch zu Hause beraten, zudem werde es den Cash-Back-Service geben – Barauszahlungen an der Supermarktkasse oder beim Einzelhändler. Neu werden örtliche Schulungsangebote zum Thema Online-Banking sein, ebenso der Geldbring-Service.

von Ilke Rosenburg

erstellt am 01.Sep.2017 | 14:00 Uhr