Mit dem Chor Sing for Fun und Autor Gerd Spiekermann : Sparer-Party im vollen Theater Itzehoe

Gewinnsparer der Volksbank Raiffeisenbank begehen mit mehr als 500 Gästen ihre Weihnachtsfeier.

von Ludger Hinz

04. Dezember 2019, 11:55 Uhr

Itzehoe | Viel fröhliche Musik und etwas nachdenklicher Text – mit dem Chor „Sing for Fun“ aus Wilster und dem niederdeutschen Autor Gerd Spiekermann begingen die Gewinnsparer der Volksbank Raiffeisenbank ihre große Weihnachtsfeier im Theater Itzehoe.

Nachdem sie früher an zwei Standorten in Itzehoe und in Wilster stattgefunden hatte, wurde die Veranstaltung nun zu einer Feier zusammengefasst. Der Saal war gewohnt voll, mehr als 500 Gäste kamen.

Zum fünften Mal dabei war „Sing for Fun“ und wurde mehrmals zu Zugaben zurückgerufen, sodass sich die nach einer Stunde geplante Pause um 20 Minuten verschob. Im zweiten Teil wurde es lustig bis nachdenklich mit Gerd Spiekermanns Texten.

Abgeschlossen wurde der Auftritt von der „Volksbank-Band“ mit einem Weihnachts-Song vom scheidenden Vorstand Manfred Kowalewski, seinem Kollegen Stephan Schack und dessen Bruder Burkhard.