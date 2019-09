Turnier in Landscheide : Spannendes Stechen für Ringreiter-Pokal

Insgesamt 14 Teams kämpften auf dem Reitplatz in Flethsee um Königswürden.

11. September 2019, 15:46 Uhr

Landscheide | Ein spannendes Stechen in der Einzelwertung erlebten die Zuschauer beim Pokalringreiten im Verband Marsch-Geest, ausgerichtet vom Verein Eintracht Landscheide.

An vier Ringbäumen wurde in fünf Durchgängen in der Mannschaftswertung um die Königswürde geritten.

Der Verbandsvorsitzende Johannes Lucht hatte die elf Senioren- und drei Juniorenmannschaften auf dem Reitplatz in Flethsee begrüßt und ihnen einen fairen Wettkampf gewünscht. Am Ende konnten beide Vorjahressieger ihre Titel verteidigen.

Bei den Junioren siegte Vaalermoor mit 53 Ringen vor Hochdonn I mit 51 und Hochdonn II mit 40 Ringen.

Bei den Senioren konnten die Reiter von Hochdonn I mit 95 Ringen die Schärpen umbehalten. Ihnen folgte Vaalermoor I mit 93 Ringen, den dritten Platz belegten Buchholz und Drage mit jeweils 87 Ringen.

Reiter schenkten sich nichts

Auch in der Einzelwertung schenkten sich die Reiter nichts. Jeweils zwölf Pferdesportler nahmen die Herausforderung an.

Bei den Junioren konnte sich Samira Herrmannsen vom Verein Buchholz mit 20 Ringen im Stechen gegen Lisa Fichtner (Vaalermoor) durchsetzen. Den dritten Platz errang mit 18 Ringen Martha Awiszus (Vaalermoor).

Bei den Senioren hatten sieben Reiter das Höchstergebnis von 20 Ringen erreicht und mussten im Abreiten über die „Scharfe Kante“ die Platzierungen festlegen.

Hier galt Christina Rösch vom Gastgeber Landscheide und Thorsten Breiholz aus Drage die volle Aufmerksamkeit. Sie kämpften in zahlreichen Runden um Platz eins, den am Ende Thorsten Breiholz belegte.

Neben der Königswürde ihrer Mannschaft konnte Susanne Leu einen besonderen „Pokal“ in Empfang nehmen.

Sie erhielt als Sandkönigin einen Sandkuchen und nahm es mit Humor. Denn bei ihrem Sturz vom Pferd war alles gut gegangen.