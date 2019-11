Tennis in Glückstadt : Spannende Tennis-Doppelmeisterschaften

Alina Stolz und Klaus-Herrmann Schade organisierten ein spannendes Finalwochenende.

21. November 2019, 15:31 Uhr

Glückstadt | Fast vier Monate standen die Männer und Frauen im Tennis-Verein Fortuna Glückstadt im Dauereinsatz. Es galt, die Meister in den Doppel- und Mixed-Disziplinen zu küren. Pressewartin Birgit König: „Zum Glück reichten die letzten herbstlichen Sonnentage, um auf unserer Anlage in der Nordmarkstraße die Vereinsmeister zu ermitteln.“ Alina Stolz und Klaus-Herrmann Schade organisierten als Sportwarte ein spannendes Finalwochenende. Spielpaarungen ansetzen, Zeitpläne erstellen, Preise für Teilnehmer und Sieger organisieren – all das erforderte höchste Konzentration.

In den Final- und Platzierungsspielen schenkten sich die Fortunaten nichts. Die Ergebnisse: Frauen Gruppe A: 1. Alina Stolz/Ann-Kristin Gorka, 2. Sonja Mess/Silke Schweitzer, 3. Angelika Nowak/Vanessa Nowak. Frauen Gruppe B: 1. Svenja Andersen-Marks/Sandra Giese, 2. Heike Hinrichs/Margarete Carl, 3. Lena Hoffmann/Swetlana Wesselmann.

Männer Gruppe A: 1. Torsten Schröder/Kai Engelbrecht, 2. Robert Blum/Thorsten Marks, 3. Oliver Mumm/Tobias Laatsch. Männer Gruppe B: 1. Mirco Amling/Timo Wegner, 2. Jacob Uatali/Frank Nowak, 3. Sönke König/Thorsten Giese. Männer Gruppe C: 1. Jürgen Stolz/Dirk Pucknat, 2. Tobias Pottrick/Ralf Richter, 3. Reiner Schünemann/Harald Gätje. Mixed Gruppe A: Platz 3 erreichten Ann-Kristin Gorka/Robert Grafmüller. Mixed Gruppe B: Dörte Grimpe/Ulrich Kaufmann, 2. Carolin Boes/Sönke König, 3. Dirk Pucknat/Margarete Carl. Mixed Gruppe C: Vanessa Nowak/Hermann Grafmüller, 2. Sandra Giese/Thorsten Giese, 3. Sonja Mess/Sören Schmidt.