Wohnungsbau : Sozialwohnungen auf der Suder Höhe

von Delf Gravert

erstellt am 21.Sep.2017 | 04:52 Uhr

Die Stadt baut 26 neue Sozialwohnungen. Das Projekt Suder Höhe an der Suder Allee wird umgesetzt – das haben CDU, SPD und Grüne in der Ratsversammlung beschlossen.

Geplant war eigentlich etwas ganz anderes. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle war das Vorhaben entwickelt worden, zwei Gebäude in Modul-Bauweise für 108 Menschen zu errichten. Doch der Zustrom ebbte ab, die Planungen wurden mehrfach geändert. Jetzt sollen zwei Häuser mit je 13 Wohnungen entstehen, sieben mit einem, sechs mit drei Zimmern, die leicht in Zwei-Zimmer-Wohnungen umgebaut werden können. Die Baukosten werden mit rund 2,87 Millionen Euro veranschlagt. Aus dem Sonderprogramm „Erleichtertes Bauen“ soll es ein zinsgünstiges Darlehen über 2,5 Millionen Euro geben, zusätzlich einen Zuschuss von 300 000 Euro. Die jährliche Rendite soll 6,32 Prozent betragen – „aus Sicht der Verwaltung ist es ein somit auch aus finanziellen Erwägungen heraus sinnvolles Projekt“, so die Sitzungsvorlage.

Das fand die UWI-Fraktion nicht. Die Grundpreise für die Wohnungen seien zu hoch für Hartz IV-Empfänger, so Fraktionsvorsitzender Hans Emil Lorenz. Die Ausgabe sei nicht nötig: „Dadurch können andere dringende Maßnahmen nicht ausgeführt werden.“ Ähnlich Jörn Michaelsen (FDP): Die Stadt habe „kein drängenderes Problem im sozialen Wohnungsbau“ als vor der Flüchtlingswelle. Lorenz verwies zudem auf Leerstand bei städtischen Wohnungen, die Verwaltung konterte: Zum 1. September seien nur acht Wohnungen leer, alle renovierungsbedürftig.

Die Stadt brauche bezahlbaren Wohnraum, argumentierten die Befürworter und beriefen sich auf eine aktuelle Studie für Itzehoe. Danach müssen bis zum Jahr 2020 rund 200 Wohnungen neu gebaut werden, bis 2030 sind es 300. Also decke die Stadt an der Suder Höhe ein Viertel des Bedarfs bis 2020 ab, folgerte Markus Müller (CDU). Die Verwaltung sieht „realistische Marktchancen“ für das Projekt, zumal gerade kleine Wohnungen gebraucht werden. Die Mehrheit für das Vorhaben war eindeutig.

Doch vor der Abstimmung gab es noch einen Umweg. Hans-Dieter Helms (SPD) beantragte, Lorenz von der Debatte auszuschließen: Der UWI-Vertreter sei wegen seines eigenen Wohnungsbesitzes, dessen Umfang er nicht nenne, befangen. Lorenz musste für die Diskussion darüber den Raum verlassen, dann erklärte Axel Olm vom Rechtsamt, dass keine Befangenheit vorliege. Ralph Busch (CDU) wünschte sich eine Klärung durch die Kommunalaufsicht und noch kritischer seien die vielen Anfragen von Lorenz im Rathaus zu Verträgen oder Angeboten. Wie das zu beurteilen ist, soll nun geprüft werden, damit war auch Helms einverstanden. So konnte Lorenz in den Saal zurückkehren.