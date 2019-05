SoVD in Münsterdorf : Sozialverband sucht ehrenamtliche Berater

Das Thema Rente rückt beim Sozialverband immer stärker in den Vordergrund.

von nr

06. Mai 2019, 15:58 Uhr

Münsterdorf | Juristische Beratung in allen Fragen des Sozialrechts, Hilfe und persönliche Betreuung stehen im Mittelpunkt der Arbeit des Sozialverbandes Deutschland (SoVD). Das trifft auch auf den Münsterdorfer Ortsverband zu, wie die Vorsitzende Astrid Schulz während der Jahresversammlung berichtete.

Einen breiten Raum nehme die Information über vorzeitige Rente ein. „Das wird immer mehr.“ Die Tendenz steigender Nachfrage nach Beratungs- und Betreuungsangeboten schlage sich auch in der Mitgliederentwicklung nieder. Mit vier Neuzugängen in 2018 zähle der Ortsverband nun 91 Mitglieder.

Der SoVD bietet neben der Beratung und Hilfe Ausflüge, gesellige und informative Veranstaltungen, vermittelt Erholungs- und Kuraufenthalte in verbandseigenen Häusern, auch für Nichtmitglieder. Der Verband engagiert sich auch in der Initiative Ü 75, die für über 75-Jährige Einwohner unter anderem abwechslungsreiche Kaffeenachmittage in der Umgebung veranstaltet.

Seit zehn Jahren sind Roger und Angela Böthern dabei, Margitta und Rüdiger Rose sowie Gertrud Schmidt. Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden Monika Gutzat und Klaus Seliger geehrt, für 25 Jahre Walter Radden.

Kreisfrauensprecherin Christa Möller berichtete über die Arbeit des Kreisverbandes und erklärte: „Wir brauchen mehr ehrenamtliche Sozialberater.“