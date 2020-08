Wilster : Sozialkaufhaus alt & wert : Gute Kleidung dringend gebraucht

Im Sozialkaufhaus an der Bahnhofstraße ist ein Stück normaler Arbeitsalltag zurückgekehrt.

von Ilke Rosenburg

24. August 2020, 15:59 Uhr

Wilster | Im Sozialkaufhaus alt & wert im Alten Bahnhof kehrt Schritt für Schritt der Arbeitsalltag wieder zur Normalität zurück. Mitte März musste das gemeinnützige Projekt von Steinburg Sozial unter dem Dach der Diakonie aufgrund der Pandemie vollständig zurückgefahren werden.

Die Kaufhaustüren schlossen, die Arbeitsprojekte, in denen in Kooperation mit dem Jobcenter Steinburg langzeitarbeitlose Menschen Gelegenheit zur beruflichen Qualifikation bekommen, ruhten. Stephanie Vallentin, Geschäftsbereichsleiterin Arbeit und Bildung bei Steinburg Sozial, sagt:

ZITAT: Es war eine Katastrophe für uns, dass wir schließen mussten. Stephanie Vallentin

Denn schließlich bietet das Sozialkaufhaus nicht allein Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern auch Menschen mit geringem Einkommen günstige Waren – von der Kleidung über Haushaltsgegenstände und Möbel bis hin zu Spielsachen und Kinderwagen. „Die Kunden schnell und gut wieder bedienen zu können, war unser oberstes Ziel.“ Als das Sozialkaufhaus nach dem Lockdown wieder öffnen durfte, war dies zunächst ausschließlich mit dem festen Personal möglich, inzwischen sind auch die Projektteilnehmer zurückgekehrt.

Unverändert große Spendenbereitschaft

Und genauso positiv: Die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung sei nach wie vor groß. Viele hätten in der Krisenzeit aufgeräumt und gespendet, und immer noch sei die Resonanz gut. „Die Spendenbereitschaft ist hoch“, freut sich Diplom-Sozialpädagogin Annette Günsel. Gemeinsam mit Jörg Stockhusen lenkt sie die Arbeit und Verkauf im Sozialkaufhaus an der Bahnhofstraße.

Kinderkleidung Mangelware

Dringend benötigt werde momentan Kinderkleidung, ebenso aber auch Herrenbekleidung – von Herrenosen bis T-Shirts, aber keine Anzüge. Im Bereich Damenkleidung ist das Kaufhaus derzeit ganz gut sortiert, aber stets werde gerne weiter Ware angenommen. Aber: „Wichtig ist, dass die Sachen in ordentlichem Zustand sind“, betont Annette Günsel. Im Sozialkaufhaus besteht nicht die Möglichkeit, Näharbeiten an kaputter Ware vorzunehmen, und auch gewaschen werden können die Kleidungsstücke nicht. „Dafür haben wir nicht die Möglichkeiten.“

Schon jetzt der Blick auf Weihnachten

Und im Hinblick auf das Weihnachtsfest würden schon jetzt gerne Spielsachen für Kinder entgegen genommen. Gerade für Familien mit kleinem Budget wäre es schön, wenn sie etwas für die Kinder kaufen und auf den Gabentisch legen könnten.

Wer spenden möchte, sollte möglichst vorher anrufen und die Ware zu den Öffnungszeiten des Sozialkaufhauses vorbeibringen. Oft würde auch Kleidung vor der Tür abgestellt, die könne aber leicht nass werden. Größere Mengen oder auch Möbel holen die Mitarbeiter des Kaufhauses auch gerne ab.

INFO: Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr, telefonischer Kontakt über 04823/922810. www.steinburg-sozial.de