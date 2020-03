Netzwerk-Treffen in Glückstadt : Soziale Einrichtungen bieten Hilfestellung für Familien

Vertreter verschiedener sozialer Institutionen trafen sich bei der Polizei in Glückstadt.

15. März 2020, 16:22 Uhr

Glückstadt | Kinder können die Eltern fragen, wenn ihre Welt nicht in Ordnung ist. Was aber machen Eltern, wenn sie niemanden kennen, der ihnen bei Fragen zur Erziehung oder Partnerschaft zur Seite steht? „Das kommt häufiger vor und ist hinsichtlich der Sorgen und Nöte viel komplexer als man zunächst denken mag“, sagt Marion Schink-Musfeldt.

Anlaufstelle für Eltern und Familien

Die 44-Jährige ist Koordinatorin beim Familienzentrum in Glückstadt und damit in Zeiten ohne Coronavirus erste Anlaufstelle für Eltern oder Familien, in denen es gerade mal nicht so gut läuft. Angegliedert ist das Familienzentrum seit April 2017 an die Familienbildungsstätte (FBS), wo Marion Schink-Musfeldt ihr Büro in den Räumen der Kita „Elbbande“ am Janssenweg 33 hat.

Von dort aus organisiert sie auch Kurse mit Schwerpunkt Integration sowie Veranstaltungen wie die interkulturelle Woche oder die Ferienpassaktion. Darüber hinaus bietet sie normalen Zeiten eine wöchentlich eine offene Präsenz im Sozialkaufhaus in der Königsberger Straße 25 an.

ZITAT: Meine Tätigkeiten sind vielschichtig: Ich vermittle weiter, begleite die Rat- und Hilfesuchenden, mache mit ihnen Zielvereinbarungen oder helfe bei Behördenkram. Marion Schink-Musfeldt, Koordinatorin im Familienzentrum

Als gelernte sozialpädagogische Assistentin mit zahlreichen zusätzlichen Ausbildungen übernimmt sie dann die Erstberatung von Eltern und Familien – ob nun in Erziehungsfragen oder der Suche nach einem Kita-Platz, bei Partnerproblemen oder wenn die Familie in eine Schuldenfalle getappt ist.

Dass diese besonderes effektiv ist, daran bestehen keine Zweifel. Dies ist auch mit ein Erfolg der von der Koordinatorin ins Leben gerufenen, regelmäßig stattfindenden Netzwerktreffen.

Von DIakonie bis Flüchtlingshilfe

Dort wirken beispielsweise Vertreter der Diakonie, der Arbeiterwohlfahrt, des Kinderschutzbundes, der Schuldnerberatung, des sozialen Dienstes, der Polizei, der Stadt und der Flüchtlingshilfe mit.

Ein solches Treffen fand jetzt in den Räumen der Glückstädter Polizeistation in der Königstraße statt. Das war jetzt kurz vor der Absage aller offiziellen Termine.

ZITAT: Das Netzwerktreffen dient zunächst dazu, dass sich jede Institution einmal selbst vorstellt und heute sind wir dran. Michael Gohr, Polizeistationsleiter

Die Beamten wollten den Teilnehmern die Polizeistation sowie die Personalstruktur vorstellen und dazu Themenbereiche wie häusliche Gewalt sowie Jugendkriminalität aus polizeilicher Sicht darstellen, so der Hauptkommissar in einem Vorgespräch. „Denn meist sind wir ja die Ersten, die gerufen werden“, sagte dabei seine Stellvertreterin Kerstin Labuj.

ZITAT: Bei einem Einzugsgebiet mit rund 20.000 Menschen bleibt es nicht aus, dass es bei der einen oder anderen Familie mal ein Problem gibt und da empfehlen wir, dass man sich Hilfe holt. Marion Schink-Musfeldt.

In der Folge kommt dann meist das Familienzentrum ins Spiel, wo – wenn gewünscht – Marion Schink-Musfeld zeitnah sowie unbürokratisch hilft und innerhalb des Netzwerkes die entsprechenden Kontakte herstellt. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass man innerhalb des Netzwerkes noch enger zusammenwächst“, ist sich die Koordinatorin sicher.

Was bei der Zusammenkunft in der Polizeistation mehr als deutlich geworden ist. Denn: „Eigentlich wollten wir heute bereits ausgearbeitete Themen priorisieren, doch dann ergaben sich nach dem Vortrag viele Diskussionsansätze“, so Michael Gohr. Deswegen sollen die bisher zwei Mal jährlich stattfindenden Treffen auf drei erhöht werden.