Haushalt in Itzehoe verabschiedet : Sorgen über wachsendes Defizit

von Delf Gravert

erstellt am 18.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Die gemischten Gefühle waren vielen Rednern in der Debatte zum Haushalt 2018 deutlich anzumerken. In ihrer Sitzung am Freitag hat die Ratsversammlung das Zahlenwerk mit großer Mehrheit beschlossen. Es sieht Aufwendungen in Höhe von knapp 71 Millionen Euro vor. Dem stehen Erträge von gut 66,5 Millionen Euro gegenüber. Dazwischen klafft eine Lücke von etwas mehr als 4,4 Millionen Euro. Während Investitionen in Bildung, Wohnen und Gewerbe begrüßt wurden, blickten Vertreter aller Fraktionen mit Sorge auf das gegenüber 2017 wachsende Defizit und die steigenden, strukturellen Belastungen des Stadtsäckels.

„Wir sind ein Opfer unseres eigenen Erfolges“, fasste Finanzausschussvorsitzender Markus Müller (CDU) die Stimmung zusammen. Die „satten“ Haushaltsüberschüsse der vergangen Jahre führten zu sinkenden Zuweisungen vom Land und steigenden Abgaben, etwa bei der Kreisumlage. Trotzdem sei es richtig, dass wieder massiv Geld in Schulen und Kindergärten sowie neue Baugebiete für Wohnen und Gewerbe fließe. „Wir haben eine Investitionsquote, von der Bund und Land nur träumen können“, so Müller, und dies sei auch der einzig richtige Weg, denn es läge im „ureigensten Interesse“, die Stadt attraktiv für Familien zu machen. Und dafür werde man auch 2018 viel tun, etwa mit Investitionen in die Digitalisierung der Schulen sowie Baumaßnahmen an der Kaiser-Karl-Schule und dem Schulzentrum am Lehmwohld.

Ähnlich äußerte sich auch Sigrun Schmidt, finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Sie betonte, die 2018 zu gründende städtische Entwicklungsgesellschaft solle „innovative Impulse“ setzen. Der Haushalt sei aus Sicht der Sozialdemokraten ein „innovativ ausgerichtetes Handlungsprogramm“. Ihre Fraktion hätte sich zwar noch „Besseres vorstellen können“, der vorliegende Haushalt sei aber das „Bestmachbare“ unter den aktuellen Rahmenbedingungen, so Schmidt.

Kritik an einzelnen Haushaltsposten kam von den kleineren Fraktionen. So sah Ratsherr Jörn Michaelsen (FDP) die Schaffung einer halben Stelle für Presse- und Öffentlichkeit im Rathaus als „nicht erforderlich“ und das Geld dafür als „völlig falsch ausgegeben“. Auch die Schwimmbadsanierung lehnte Michaelsen als zu teuer ab und war sich in diesem Punkt mit Ratsherr Hans Emil Lorenz (UWI) einig, dem die teilweise auf Kredit finanzierte Modernisierung des Schwimmbads ebenso „auf dem Magen liegt“ wie das Bauprojekt Suderhöhe. Günter Wolter (IBF) sah so viele „Pferdefüße“ im Haushalt und den Spielraum der Politik so eingeschränkt, dass er erklärte, seine Fraktion könne dem Entwurf nicht zustimmen.

Deutliche Kritik in Richtung Landesregierung äußerte Bürgermeister Andreas Koeppen, der für die Zukunft ein eher düsteres Bild der Haushaltslage zeichnete. Er wage keine Prognose, ob das Defizit 2018 wie in den Vorjahren durch höhere Steuereinnahmen im Laufe des Jahres ausgeglichen werden könne. Ab 2019 stünden der Stadt dann mit der Innenstadtsanierung, der neuen Feuerwache und der Sanierung des Schulzentrums am Lehmwohld mehrere Großprojekte ins Haus, während andere Belastungen wie die Kita-Finanzierung weiter wachsen würden. Und statt jetzt am kommunalen Finanzausgleich zu arbeiten, bürde die Landesregierung den Kommunen mit den Entscheidungen zu G9 und den Ausbaubeiträgen weitere Lasten ohne Kompensation auf und bringe sie damit in eine schwierige Lage. „Wir können nicht nicht investieren“, sagte Koeppen, „Auch wenn das neue Schulden bedeutet.“