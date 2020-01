Seniorenbeirat Kellinghusen : Sorge vor Vereinsamung alter Menschen

Neujahrsempfang des Seniorenbeirats: Vorsitzender appelliert an nachbarschaftliche Kontaktpflege.

20. Januar 2020, 12:49 Uhr

KELLINGHUSEN | Ein Gläschen Sekt, musikalische Unterhaltung durch Jan Schunck, ehemaliger Bundesfreiwilligendienstler im Mehrgenrationenhaus, sowie Kaffee und Kuchen aus der BiBeKu-Küche sorgten für gute Stimmung beim Neujahrsempfang des städtischen Seniorenbeirats.

Stillstand nicht geplant

Von Bürgermeister Axel Pietsch erfuhren die Besucher zudem: Es tut sich etwas in der Stadt. Der Bau des Amtsgebäudes und der Zuschlag zur Städtebauentwicklung waren Initialzündungen für die künftige Entwicklung. Stillstand werde es im kommenden Jahrzehnt nicht geben, unterstrich Pietsch.

Platz für Wohnbebauung

Auch hinsichtlich der Ausweisung von Bauland für Einfamilienhäuser sowie innerstädtischen Geschosswohnungsbaus sei die Stadt für die Zukunft gut gerüstet.

Hinzu käme die vom Land genehmigte Schienen-Anbindung von Altona nach Kellinghusen und als – größte Investition des vergangenen Jahrzehnts – der rund 32 Millionen Euro teure Neubau der Gesamtschule.

Fußwege werden saniert

Daneben werde auch an der für Senioren so wichtigen Sanierung von Fußwegen in Kellinghusen weiter gearbeitet, versprach der Bürgermeister und kündigte bereits an: Im Laufe des Jahres werde es wegen der Verlegung einer neuen Wasserleitung zu Verkehrseinschränkungen in der oberen Lindenstraße kommen.

Pietschs Verweis auf statistische Zahlen – ein Drittel der Kellinghusener sind Senioren – griff Beirats-Chef Ulrich Kypke auf.

Zitat: Wir müssen wieder Nachbarschaft lernen. Ulrich Kypke, Vorsitzender des Seniorenbeirats

Der Einsatz des Bürgerbusses sorge zwar für mehr Mobilität im Amtsbereich und sei inzwischen Teil des Lebensalltags vieler Menschen. Was die rund 30 Ehrenamtler am Bestelltelefon und im Fahrdienst aber auch feststellten: „Es gibt immer mehr Ein-Personenhaushalte, mehr Vereinzelung und Vereinsamung.“

Ergänzend zum bereits laufenden Projekt der Nachbarschaftshilfe für Menschen mit Pflegestufe – initiiert von der stellvertretenden Vorsitzenden Hannelore Eggers – habe sich der Seniorenbeirat daher Gedanken über Möglichkeiten zur Vernetzung von Nachbarschaft gemacht.

Ein schwieriges Thema, räumte Kypke ein, dem sich der Beirat aber weiterhin widmen werde.

Alte Wünsche neu formuliert

Aus der laufenden Alltagsarbeit stellte Kypke zum Teil Dauerbrenner-Wünsche heraus. Darunter „endlich“ sichere Straßenüberquerungen zum neuen Einkaufszentrum sowie Parkmöglichkeiten direkt vor dem oberen Zugang zum Bürgerhaus.

Parkende Autos blockieren Weg

Als „Geniestreich“ bezeichnete er ironisch die Poller am oberen Marktplatz. Davor versperrten jetzt parkende Autos die Passage für Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen. „Ist es zu viel verlangt, die Beendigung der Zuparkerei von Gehwegen im Bereich des Ehrenamtsbüros zu verlangen?“

Pkw stünden dort regelmäßig auf der rot gepflasterten Fläche für Fußgänger, so dass diese auf die Straße ausweichen müssten. Eine weiße Begrenzungslinie werde seit Jahren ignoriert.