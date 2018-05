Heavy-Metal in landscheide : Sørdfest jetzt schon im Mai

Zum vierten Mal Heavy Metal in der Wilstermarsch – auch dank der Wacken-Foundation.

von Ludger Hinz

05. Mai 2018, 09:00 Uhr

Auch wenn es einige Zeit lang nicht danach aussah, können sich nun Veranstalter wie Fans wieder auf das Metal-Festival „Sørdfest“ freuen, das doch noch einmal krachend in der Wilstermarsch die Boxen beben lassen will. Denn am Sonnabend, 12. Mai, richtet der gemeinnützige Sørdfest Kulturverein die mittlerweile vierte Ausgabe des SOA in Flethsee aus. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

Da das ambitionierte Festival für Nachwuchs-Metal-Bands mit so hohen Kosten verbunden war, dass die Veranstalter diese nicht wieder herein bekamen und teilweise sogar in die eigene Tasche greifen mussten, haben ihnen nun zwei Entwicklungen aus der Misere geholfen.

Handfeste Unterstützung erhielten sie durch die Wacken Foundation. „Die Stiftung hat uns einen erheblichen Teil der Kosten als Unterstützungsleistung für Amateurbands und ihre Aktivitäten abgenommen“, freut sich Vereinsvorsitzender und Organisator Marco Frauen.

Auf der Suche nach Sponsoren sind sie mit ihrem Anliegen auch auf der Webseite „Wir-bewegen-SH.de“ vertreten und wollen über Crowdfunding weitere finanzielle Unterstützer finden. Dort bitten sie die Fans, „Sørdheadz“ genannt, um ihre Hilfe. „Wir sind trotz sensationeller Preise sämtlicher Zulieferer und weiterer Sponsoren auch weiterhin auf jede Unterstützung angewiesen“, so Marco Frauen. Finanziert aus ihren Beiträgen, arbeiten etwa 25 Helfer vor und während des Festivals ehrenamtlich mit.

Anders als im vergangenen Jahr nicht mehr im August, sondern nun schon im Mai, sorgen dieses Mal fünf Bands aus Schleswig-Holstein für die krachende Metal-Stimmung des Abends. Das SOA findet nicht mehr an zwei, sondern wieder wie beim ersten Mal nur an einem Abend statt.

Bei den Bands herrschte unterdessen ein so großer Andrang, dass die Veranstalter einen Bewerbungsstopp verhängten und die Interessenten auf das kommende Jahr verwiesen. „Wir haben nun ausschließlich Bands den Zuschlag gegeben, die nicht zu weit weg wohnen und bekannt dafür sind, dass sie ihre Fanbase mitbringen“, sagt Frauen.

Die Formation „Steel Crusher“ aus Husum wartet mit Heavyrock auf, „Inner Axis“ kommen mit Heavy Metal aus Kiel, Metal aus Rendsburg gibt es mit „Powerhead“, und „Dayfly’s Diary“ aus Wilster intonieren ihren Progressive Rock. Hardcore Metal/Trash Metal bieten „Tyson“ aus Kiel, und die Gastgeber „Sørdlich“ mischen die Party mit Punk- und Metalrock aus Flethsee auf.

Und es gibt noch eine ganz besondere Aktion: „Um Mitternacht geben wir allen Müttern zum Muttertag ein Freigetränk aus“, so Marco Frauen. Auch der Parkplatz wird diesmal kostenfrei sein, Getränkepreise bleiben allgemein moderat, denn: „Wir möchten einen Musikgenuss anbieten und keinen Musikgewinn erwirtschaften.“







> Line Up: Sørdfest Open Air, Flethsee (Flethseer Straße 2A, Landscheide): Sonnabend, 12. Mai, 16.30 Uhr (Einlass: 16 Uhr), mit: Running Order: 16.30 Uhr: Steel Crusher (Husum); 17.50 Uhr: Inner Axis (Kiel); 19.10 Uhr: Powerhead (Rendsburg); 20.30 Dayfly’s Diary (Wilster); 21.50 Uhr: Tyson (Kiel); 23.10 Uhr: Sørdlich (Flethsee); anschließend Aftershow-Party mit Musik vom Plattenteller.



> Infos und Kartenbestellungen unter: Facebook: Soerdfest; Eintritt: VVK 8 Euro (per E-Mail); AK: 10 Euro. Infos, Kontakt und Spenden über http://soerdfest-open-air.de.tl

Kontakt: Soerdfest.Kulturverein@ gmail.com