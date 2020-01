Mordprozess Dammfleth : Sophie M. ab Februar vor Gericht

Im Mordprozess Dammfleth gibt es eine Fortsetzung: Ab Februar steht die Tochter des Opfers wegen einer möglichen Beteiligung vor Gericht.

von Ilke Rosenburg

10. Januar 2020, 15:30 Uhr

Dammfleth/Itzehoe | Der Dammflether Mordprozess wird im Februar eine Fortsetzung vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe erfahren. Wie die Pressestelle des Landgerichts auf Anfrage am Freitag mitteilte, beginnt am 12. Februar der Prozess gegen Sophie M., die ältere Tochter des Mordopfers Miroslav P., die zur Tatzeit Ende April 2017 erst 14 Jahre alt war. Die Verhandlung wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen.

Das wissen wir...

Seit dem 22. August 2019 stehen die Mutter Jessica M. und deren Freund Yasar S. wegen gemeinschaftlichen Mordes an Miroslav P. vor Gericht. Beide wurden inhaftiert – mittlerweile ist Jessica M. aber wieder auf freiem Fuß.

Ex-Freund als Hauptbelastungszeuge

Als im September der Ex-Freund der Tochter als Hauptbelastungszeuge in dem immer noch laufenden Prozess aussagte, erhärtete sich auch der Verdacht der Beteiligung an einem gemeinschaftlichen Mord gegen Sophie M., die daraufhin in Haft genommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führten zur Anklage gegen die Jugendliche.

Sie hatte sich laut Zeugenaussagen bereits kurz nach der Tat ihrem damaligen Freund anvertraut, später auch einem weiteren Jugendlichen aus ihrem Freundeskreis. Demnach soll sie erzählt haben, dass sie gemeinsam mit ihrer Mutter den Vater in ihr Kinderzimmer gelockt habe. Dort habe Yasar S. sich mit einer Pistole bewaffnet hinter dem Kleiderschrank versteckt gehalten. Als der Vater sich in einen Sessel gesetzt hatte, sei Yasar S. hervorgetreten und habe den ihn erschossen.

Zeuge hatte aus Angst geschwiegen

Zunächst hatte der Ex-Freund geschwiegen – seiner Aussage nach aus Angst vor Jessica M. und Yasar S. Doch im Januar 2019 habe er dieses Wissen nicht mehr ertragen können. Er sei im Schulunterricht aufgestanden und zur Polizei gegangen. Seine Aussage bei der Kripo unterzeichnete er nicht sofort, wollte laut Zeugenaussagen noch einmal über alles nachdenken. Danach bekräftigte er aber sein Wissen.

Kripo fand die Leichenteile

Die Kripo ermittelte, im März wurde der Hof der Familie in Dammfleth durchsucht. Die Ermittler entdeckten den zerstückelten Leichnam. Der Torso war in der Reithalle begraben, Kopf und Gliedmaße in Blöcken einbetoniert in der Wettern hinter dem Haus. Einem Mithäftling gegenüber soll Yasar S. von dem Mord an Miroslav P. und von der Zerstückelung berichtet haben. Allerdings unterscheidet sich der beschriebene Tathergang von der Erzählung der Tochter. Er habe den Mord allein begangen, sei aber von Sophie M. bei der Tat überrascht worden sein.

Urteile im Hauptprozess Ende Januar erwartet

In dem Prozess gegen Jessica M. und Yasar S. werden am 23. Januar zumindest die ersten Plädoyers erwartet, weiterer Termin ist der 31. Januar, an dem wahrscheinlich das Urteil verkündet wird. Danach wird der Prozess quasi noch einmal vor der Jugendkammer aufgerollt, wenn es um die Frage nach der Tatbeteiligung der heute 17-jährigen Sophie M. geht.