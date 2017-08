Bauprojekt in Brokstedt abgeschlossen : Sonntag Anstoß auf neuem Platz

vergrößern 1 von 1 Foto: Rosenburg 1 von 1

Ein beispielhaftes Projekt steht in Oldendorf vor seinem Abschluss: Zwei Jahre haben Mitglieder der Fußballsparte des örtlichen TSV ehrenamtlich daran gearbeitet, das neue Vereinsheim an der Straße Haferkamp (Kreisstraße 36) für die Vereinssportler umzubauen – und einen neuen Fußballplatz nebst Trainingsfeld sowie ein Beach-Volleyballfeld anzulegen. Letzte Arbeiten an den Duschen gab es diese Woche noch, nur Kleinigkeiten stehen aus. Der Fußballplatz wird bereits am Wochenende eingespielt: Am Sonntag, 27. August, erfolgt um 13 Uhr der Anstoß für die erste Begegnung auf dem Grün. Dann trifft die 2. Herren Oldendorf auf die 2. Herren aus Glückstadt. Um 15 Uhr schließt sich das Spiel 1. Herren Oldendorf gegen 1. Herren Hochdonn an. Zuschauer sind natürlich willkommen. Danach wird dort trainiert, und jedes zweite Wochenende wird es Punktspiele geben. Auch von Frauenmannschaft und Altherren. Offiziell eingeweiht werden sollen Vereinsheim und Spielfelder im nächsten Jahr.

„Das ist eine absolut tolle Leistung vom TSV“, betont ein begeisterter Bürgermeister Henning Schultz-Collet. „Die Männer, Frauen und Jugendlichen der Fußballsparte haben das geschafft.“ Die Gemeinde sei dem TSV und seinen Mitgliedern für die freiwillige Mitarbeit sehr dankbar. Für die Kommune alleine wäre das Projekt nicht realisierbar gewesen. „Bisher ist alles richtig gut gelaufen“, betonte er.

Das sah bis vor zwei Jahren noch ganz anders aus. Schon unter Schultz-Collets Vorgänger Hans Nonnenbroich wurde das Ziel verfolgt, einen neuen Sportplatz bauen zu können. „Zehn Jahre ist das her“, so Schultz-Collet, der seinerzeit Sozialausschussvorsitzender war. Am alten Standort hatte es zunehmend Beschwerden von Anliegern wegen Lärmbelästigung gegeben. Neun mögliche Standorte wurden damals geprüft.

„Wir haben uns viele Gedanken gemacht und viele Gespräche geführt.“ Mit dem damaligen Landrat Burkhard Rocke, dem CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jörn Arp und dem früheren Vorstandsvorsitzenden der Eon Hanse, Hans-Jakob Tiessen. Eon war Eigentümer des Geländes, auf dem nun der neue Sportplatz liegt, hatte dort den Betriebshof – und wollte die Fläche los werden. „Sie wollten aber nur verkaufen“, erinnert sich Schultz-Collet, doch der ursprüngliche Preis war für die Gemeinde finanziell utopisch. Auf die Frage, was Oldendorf zahlen könne, hatte er – bereits als Bürgermeister – 100 000 Euro als Summe genannt – und sei selbst erstaunt gewesen, dass die Gemeinde das 52 000 Quadratmeter große Gelände dann dafür bekam. Teile des Betriebshofs gab der Bürgermeister – für 100 000 Euro – gleich an die Stadtwerke Itzehoe weiter, denen er für die gute Zusammenarbeit dankbar ist. „Wir haben dadurch am Ende alles für wenig Geld bekommen.“

Von da an ging es um die Frage, was nun gemacht werden sollte. Und auch hier setzte der Gemeindehaushalt Grenzen. Doch die Fußballer des TSV Oldendorf machten Nägel mit Köpfen, griffen selbst zum Handwerkszeug und arbeiteten ehrenamtlich daran, aus dem Gebäude ein Vereinsheim zu machen. Nahezu jede freie Minute, vornehmlich an den Wochenenden, verbrachten Achim Jeß, Eduard Knoll, Michael Suhr, Philip Hübner, Jan-Henrik Böge, Jan Bolmert, Sascha Wesemann, Rainer und Maike Volmert auf der Baustelle. Sie bildeten den „harten Kern“, wurden aber immer wieder von weiteren TSV Mitgliedern unterstützt.

von Ilke Rosenburg

erstellt am 25.Aug.2017