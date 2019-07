Zwischenbilanz im FReibad Brokdorf : Sonnentag bringt 1200 Gäste

Im Brokdorfer Schwimmbad fällt wie das Wetter eher durchwachsen aus. Mit der Sonne kommen die Badegäste.

von Ludger Hinz

29. Juli 2019, 14:18 Uhr

Brokdorf | Wochenlang herrschte Flaute, aber auf einmal kam die Sonne – und mit ihr stürmten die Badegäste das „Freibad an Diek“ in Brokdorf. „Das ist bisher ein typischer Schleswig-Holstein-Sommer“, meinte die Mitarbeiterin und Fachangestelle für Bäderbetriebe, Katja Adebahr. „Von schlecht und schlimm geht’s sofort hoch auf gut und schön“, ergänzte sie mit Blick auf die vielen Badegäste in den Schwimmbecken und auf der Liegewiese.

Eher schleppender Besuch

Aufgrund des durchwachsenen Sommers war der Besuch bislang insgesamt schlechter als im vergangenen Jahr. „Es gab nur kleine Phasen, die mal schön waren. Da hatten wir auch mal mehr als 1000 Besucher an einem Tag.“ Überwiegend lief es eher schleppend. Bei schlechtem Wetter waren es jeweils zwischen 110 und 130 Gäste am Tag. Auf eine Besuchergruppe ist Verlass: Die etwa 40 Frühschwimmer kommen immer. Wenn es nicht so voll ist, dann schwimmen meist Rentner, Angestellte oder Sportler und ein paar „Stammkinder“ in den Ferien.

Plötzliches volles Bad

Als es plötzlich in der vergangenen Woche mit der Wärme wieder los ging, „da hatten wir auf einmal volles Bad mit mehr als 1200 Gästen an einem Tag am Wochenende“, beobachtete sie. An der Kasse saß unterdessen die neue Kassiererin Susan Swoboda (55) aus Brokdorf.

„Ich wohne genau gegenüber und bin in einer Minute da. Das ist doch mal eine Ökobilanz“, sagte sie lächelnd. „Die Kollegen und Gäste sind selbst bei Dauerregen nett“, hat sie festgestellt.

Zitat: Ich bin jeden Tag da, schwimme bis zu 40 Bahnen, egal bei welchem Wetter. Manuela von Thun,Brokdorf.

Die 38-Jährige sagt: „Aber bei Sonne macht das natürlich mehr Spaß.“ Auch ihre 15-jährige Tochter ist täglich da. „So ein schönes Freibad zu haben direkt vor der Haustür, ist toll: Schafe am Deich, gemähtes Gras, überall Blumen, alles grün und freundliches Personal“, schwärmte von Thun. „Es könnte gerne das ganze Jahr aufhaben.“

Karin Hundt (69) aus Wilster ist mit Saisonkarte ebenso Dauergast und war an diesem Tag mit ihrem Enkel Per (6) da. „Ich mache eine dreiviertel Stunde Aquajogging oder Rückenkraulen. Dafür ist das Bad ideal.“

Ausgebuchte Schwimmkurse

Ebenso fürs Schwimmen lernen. Auch in diesem Jahr waren die vom Freibad angebotenen Schwimmkurse erfolgreich – mit 18 Kindern im ersten und elf im jetzt anstehenden zweiten Kurs. „Wenn man zur Schule kommt, sollte man schwimmen können“, ist Katja Adebahrs Auffassung.

14 Tage lang täglich außer Sonnabend und Sonntag haben die Kinder eine Stunde Schwimmunterricht. „Es sind keine Plätze mehr frei. Wir sind ausgebucht.“ Am Ende sollen sie nicht nur für das „Seepferdchen“ 25 Meter selbstständig schwimmen, „sondern auch Freude am Schwimmen erlangt haben“.

Weniger Müll

Besonders positiv ist für die Mitarbeiterin noch eines anzumerken: „Es liegt am Ende des Tages weniger Müll auf der Anlage als früher, die Leute benutzen die Mülleimer oder nehmen ihren Abfall wieder mit nach Hause. Das ist toll.“

Erwartungsfroh blickt das Freibad-Team den kommenden Jahren entgegen. Denn die Gemeindevertretung hat gerade beschlossen, dass das Freibad saniert werden und dabei auch wieder ein neues Bybabecken bekommen soll. Voraussichtlich wird mit den Arbeiten im nächsten Jahr nach möglicherweise vorgezogenem Saisonende begonnen werden, um das Freibad dann in 2021 zum 40-jährigen Bestehen in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.