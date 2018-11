Ladies’ Night im Colosseum Wilster : Sonnabend steigt die Nacht der Damen

Bis 22.45 Uhr ist für alle weiblichen Besucher der Eintritt frei.

von Ludger Hinz

26. November 2018, 11:13 Uhr

Wilster | An diesem Abend stehen die Damen wieder einmal im Mittelpunkt: Am Sonnabend, 1. Dezember, gibt es ab 22 Uhr wieder die „Ladies’ Night“ im Colosseum Wilster. Unter dem Motto „Girls in heaven – let's get loud“ erhalten alle weiblichen Besucher bis 22.45 Uhr freien Eintritt. „An diesem Abend holen wir einen musikalischen Leckerbissen auf die Bühne“, kündigt Geschäftsführer Mario Mehrens an. DJ D-Kay und Resident-DJ Finn Sitze (Finn Sitzenstock) legen die feinsten Scheiben der aktuellen Hip Hop und Elektro Szene, der Latino-Classics und die besten Hits der 90er und 2000er auf. Neben Selbstporträts in einer Fotobox gibt es auch ein Gewinnspiel im sozialen Netzwerk, in dem zwei Karten für die „Fubama 2019“ sowie ein V.I.P.-Paket und zehn Mal freier Eintritt und Freigetränke verlost werden.