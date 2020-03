Reparieren statt wegschmeißen : Sonnabend öffnet das Repair-Café in Hohenlockstedt wieder seine Türen

Die Premiere war ein Erfolg – Sonnabend folgt zweite Auflage des Repair-Cafés im M.1 in Hohenlochstedt.

05. März 2020, 15:50 Uhr

Hohenlockstedt | Reparieren statt Wegwerfen – Unter diesem Motto findet Sonnabend von 14 Uhr bis 17 Uhr das zweite M.1-Repair-Café in Hohenlockstedt statt. Im M.1 der Arthur-Boskamp-Stiftung unterstützen an diesem Tag wieder ehrenamtliche Reparateure dabei, Defekte an mitgebrachten Gebrauchsgegenständen zu untersuchen und gemeinsam zu reparieren.

45 Besucher bei der Premiere im Februar

Der erste Termin im Februar war ein voller Erfolg. Rund 45 Besucher aus Hohenlockstedt und auch aus der Umgebung kamen vorbei – entweder mit kaputten Gegenständen oder um sich anzuschauen, wie ein Repair-Café abläuft. Auch weitere interessierte Experten haben sich gemeldet, um mit anzupacken.

Reparieren in entspannter Atmosphäre

Auch beim zweiten Repair-Café morgen stehen für Reparaturen aus den Bereichen Elektronik und Textil Fachleute und die notwendigen Materialien und Werkzeuge bereit. Repariert wird in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen. Bis 16 Uhr können Besucher mit zu reparierenden Gegenständen vorbeikommen.

Tüftler und Experten stehen helfend zur Seite

Die Veranstaltung organisiert die Arthur Boskamp-Stiftung in Kooperation mit dem technischen Kümmerer Benno Diedrichsen, Lizzy’s Nähstübchen und dem Reparatur-Allrounder Cakan Serdarevic. Es wird damit ein Zeichen gegen eine sorglose Wegwerf-Gesellschaft gesetzt. Die instand gesetzten Gegenstände erhalten eine neue Wertschätzung, statt auf dem Müll zu landen.

Weitere Helfer immer willkommen

Wer Lust hat, sich als Experte für Näh- oder Holzarbeiten, Reparaturen von Alltagsgegenständen oder als ausgebildete Elektrofachkraft mit einzubringen, ist willkommen und kann sich bei Fragen an Claudia Dorfmüller von der Arthur Boskamp-Stiftung wenden.