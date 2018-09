Colosseum in Wilster : Sonnabend beginnt die Party-Saison

„Grand-Opening-Party“ heißt es am Sonnabend im Colosseum.

von Ludger Hinz

25. September 2018, 09:58 Uhr

Die Outdoor-Saison ist vorbei, Zeit wieder im Saal zu feiern, auch in Wilster. So veranstaltet der Tanzsaal Colosseum am Sonnabend, 29. September, ab 22 Uhr seine „Grand-Opening-Party 2018/19“. „Das Warten hat ein Ende, wir starten damit in die neue Party-Saison“, kündigt Geschäftsführer Mario Mehrens an, „mit viel Musik, großen Gewinnaktionen und jeder Menge Specials.“ Für Musik und Show sorgen die Resident-DJs Finn Sitze (Finn Sitzenstock) und Chris Begert aus Dithmarschen an den Reglern. Hauptgewinn in einem Gewinnspiel in den sozialen Netzwerken: zwei Mal eine Dauerkarte für die Party-Saison 2018/19.