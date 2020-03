Kunstmaler aus Stördorf : Sonderausstellung mit maritimen Werken von Arno Kruse geplant

Seit Jahren malt Arno Kruse aus Stördorf – überwiegend Maritimes. 2021 sollen seine Werke in Grünendeich gezeigt werden.

02. März 2020, 14:04 Uhr

Stördorf/Grünendeich | Der Stördorfer Hobbymaler Arno Kruse wird einige seiner maritimen Werke im April 2021 in Grünendeich ausstellen. Eine erste Sichtung der Bilder, die in einer Sonderausstellung präsentiert werden sollen, erfolgte bereits im Haus des Künstlers.

An Deutschlands ältester Meisterschule gelernt

Arno Kruse wurde in Wilster geboren, hat dort erst Maler gelernt und sich dann als Meisterschüler an der ältesten Malerschule Deutschlands in Buxtehude ausbilden lassen. Er hat als Offsetdrucker gearbeitet, war Kalligraf im Itzehoer Rathaus und hat bis ins vergangene Jahr das „Goldene Buch“ der Stadt Itzehoe begleitet.

ZITAT Jetzt im Rentendasein ist Malen meine Erfüllung. Arno Kruse, Kunstmaler.

Kruse engagiert sich in einigen Fördervereinen in der Wilstermarsch, beispielsweise beim Verein Wilster Au und Schleuse, wo er Matthias Bunzel kennen lernte. Bunzel ist der Geschäftsführer der Arge Maritime Landschaft Unterelbe in Grünendeich und nahm Kontakt zu Arno Kruse auf. „In unserem Haus gibt es immer Sonderausstellungen, und ich suchte jetzt einen Künstler aus dem maritimen Bereich“, erklärt Bunzel.

Visitenkarte machte auf Maler aufmerksam

Aufmerksam wurde er auf den Maler aus der Wilstermarsch durch dessen Visitenkarte, die eine technische Zeichnung des Störfischerboots „Butt“ zeigt. Das Boot gehört Kruse, und gern sticht er damit in See, bevorzugt auf Stör und Elbe.

Die beiden Männer trafen sich nun zu einer ersten Sichtung der Kruse-Werke aus den vergangenen etwa fünf Jahren.

ZITAT Ich habe zwei Bereiche: die maritime Malerei und das Schöne. Arno Kruse, maritimer Maler

Wobei das Schöne für den Künstler die Frauen sind. Die Ausstellung in Grünendeich wird sich auf das Maritime beschränken. Dazu gehören Portraits von Persönlichkeiten mit markanten Zügen, die mit der Seefahrt zu tun haben.

Seit 1972 immer wieder zum Pinsel gegriffen

Angefangen zu malen hat Kruse bereits 1972 und seither hat er seinen eigenen Stil immer weiter verfeinert. Anregungen erhält er aus Fachzeitschriften oder dem Leben, aus Begegnungen und am Hafen. Geplant ist die Ausstellung für den April 2021, dann werden die Werke in der Tourist-Information in Grünendeich, Kirchenstieg 30, zu sehen sein. Wie viele Exponate gezeigt werden und wie lange die Ausstellung gehen wird, muss noch verhandelt werden. „Ich fühle mich auf jeden Fall geehrt“, sagt Arno Kruse.