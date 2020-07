Im ortsteil Grönland : Sommerland: Motorradfahrer kracht in Lieferwagen

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

31. Juli 2020, 13:55 Uhr

Sommerland | Halbwegs glimpflich ist am Freitagvormittag ein Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem abbiegenden Mercedes Vito auf der Landesstraße 100 im Sommerländer Ortsteil Grönland ausgegangen.

Nach Polizeiangaben waren dort drei Fahrzeuge in Richtung Horst unterwegs: Der Vito eines 39 Jahre alten Paketzustellers, ein Pkw und ein 36-jähriger Neuenbrooker auf seinem Krad. In Höhe Himmel und Helle wollte der Motorradfahrer dann die vor ihm fahrenden Fahrzeuge überholen. Dabei bemerkte er zu spät, dass der Paketzusteller gerade dabei war, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Trotz Notbremsung krachte das Motorrad dem Vito in die Seite. Der 36-jährige Neuenbrooker erlitt nur leichte Verletzungen, musste aber dennoch ins Klinikum Elmshorn eingeliefert werden. An seiner Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Den Sachschaden am Zustellfahrzeug schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Der oder die Fahrerin des vor dem Krad fahrenden Pkw setzte trotz des Unfalls die Fahrt fort und wird jetzt dringend als Zeuge gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



>Hinweise: Polizeistation Horst, Telefon: 04126/762 99930.