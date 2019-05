Sorge vor STrahlung im 5G-Netz : Sommerland: Funkmast verunsichert Anwohner

Nachbarn des in Sommerland geplanten Antennen-Turms vermissen Informationen – auch zu Risiken der 5 G-Strahlung.

von Anna Krohn

31. Mai 2019, 13:56 Uhr

Sommerland | 5 G, die fünfte Mobilfunkgeneration, der superschnelle Datenfunk der Zukunft, ist bereits in aller Munde. Noch ist das Netz, das 2020 für Verbraucher verfügbar sein soll, im Aufbau. Fest steht, dass dafür neue Antennen errichtet werden müssen – eine zum Beispiel in Sommerland.

Zettel am Baum

Als Martin Dössel Gottier hier an einem Tag Anfang Februar wie so oft joggen ging, entdeckte der 54-Jährige kurz nachdem er gestartet war ganz in der Nähe des alten Reetdachhauses, in dem er und seine Frau neben vier anderen Mietparteien leben, rein zufällig an einem Baum beim Buswendeplatz eine Bekanntmachung: Das Unternehmen TKS Telekommunikationsbau Services GmbH wird hier einen 30 Meter hohen Stahlgittermast errichten. Bauherr ist eine Tochtergesellschaft der Telekom. Kleine Holzpflöcke markierten bereits die Abmessungen des Fundaments.

Bevor ich den Zettel gesehen habe, wusste es hier niemand. Martin Dössel Gottier

Seiner Entdeckung machtet der Anwohner 150 Meter Luftlinie von seiner Haustür entfernt. Er und einige Mit-Mieter stellten Erkundigungen an, erfuhren: Auf dem Mast vorgesehen ist eine fünf Meter lange Antenne, 5 G-tauglich, versteht sich.

Im Gemeinderat thematisiert

Mieterin Beke Okasha, die dort mit ihren beiden Kindern wohnt, erinnert sich: „Als ich den Bürgermeister im März angerufen und auf den Funkmast angesprochen habe, hat er gesagt, dieser sei Thema mehrerer Sitzungen gewesen und dass sich im Ort bislang niemand über die Pläne beschwert habe.“ Von jenen Sitzungen hätten alle Mieter jedoch nichts gewusst, „wie also hätten wir von dem Vorhaben etwas mitbekommen sollen?“, fragt sich Okasha. Der Grundstückseigentümer, mit dem sie ebenfalls sprach, habe die Frage, ob die, die den Funkmast bauen wollen, denn mit ihm über mögliche Risiken gesprochen hätten, vereint. „Er hat aber stolz berichtet, was dort entstehe, sei etwas ganz Modernes“.

Information blieb aus

Gegen das Moderne, den technischen Fortschritt, haben die Mieter per se auch gar nichts einzuwenden. Sie finden jedoch, dass sie als direkte Anwohner von der Gemeinde direkt hätten informiert werden müssen – und haben auch Bedenken aufgrund der Strahlung. Okasha: „Der Bürgermeister hat mir noch erzählt, dass es schon früher, als Funkmasten mit älterer Technologie errichtet werden sollten, Protest im Dorf gab, sich das dann aber alles ganz schnell erledigt habe.“ Protestieren wollen die Mieter gar nicht.

Sorge vor Strahlung

Dössel Gottier sagt: „Wir sind nicht sauer, aber verunsichert.“ Sie wollten schlichtweg wissen, was genau auf dem angrenzenden Feld passieren wird, und was in puncto Strahlung auf sie zukommt. „Es wird einfach gemacht, ohne dass man genau weiß, wozu es führen kann“, sagt Dössel Gottier – das sei beängstigend. Klar sei: „5 G-Antennen wird niemand verhindern können, bekannt ist aber, dass stets daran gearbeitet wird, die Strahlung zu minimieren, eben weil wissenschaftlich belegt ist, dass sie auf Körperzellen Einfluss nimmt“, betont er. Zudem warnten bereits zahlreiche Wissenschaftler weltweit vor schweren gesundheitlichen Folgen durch die erhöhte Strahlung des neuen Mobilfunkstandards 5 G. Seine Frau Jytte Dössel sagt: „Mich stört vor allem diese Schnellschuss-Mentalität. Bald sprießen vermutlich überall Funkmasten wie dieser aus dem Boden, aber die Bevölkerung wird nicht einmal aufgeklärt.“

Bauvorhaben neben dem Mast

Sommerlands Bürgermeister Jürgen Schlüter teilt auf Nachfrage mit, dass es seitens der Gemeinde auch Pläne gebe, in direkter Nachbarschaft des geplanten Funkmastes ein Gemeindezentrum mit Feuerwehrgerätehaus zu errichten. „Und seitdem haben wir uns auch schon mit den Auswirkungen beschäftigt, die solch ein Mast haben kann – also mit der Frage, ob man unmittelbar daneben ein Gebäude hinstellen kann. Das ist alles noch in der Prüfung.“ Zur Information der Anwohner befragt, wiederholt Schlüter, was er seinerzeit auch Beke Okasha mitteilte: „Alle Sitzungen, in denen der Mast und auch die Pläne für das Gemeindezentrum Thema waren, waren öffentlich und sind im Vorwege bekannt gemacht worden, jeder Anwohner hätte daran teilnehmen können.“

Fertigstellung im Sommer

Sobald die Pläne für das Gemeindezentrum konkreter würden, werde man sich natürlich weiter mit Auswirkungen und Risiken angesichts des Funkmastes beschäftigen.

Für genauere Informationen zum Baubeginn des Mastes und die geplante 5 G-Technik verweist Schlüter an das Amt Horst-Herzhorn, dieses wiederum an den Bauherren, die Telekom-Tochter DFMG Deutsche Funkturm GmbH. Deren Rückmeldung steht jedoch bislang aus. Wie unsere Zeitung aber in Erfahrung brachte, soll der Stahlgittermast im Juli errichtet sein.