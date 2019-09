Schlachtbetrieb Tönnies in Kellinghusen : Sommerfest mit Protest vor dem Tor

Beim Tag der offenen Tür des Schlachtbetriebs Tönnies in Kellinghusen kommt es vor den Werkstoren zu Protesten.

Ludger Hinz

08. September 2019, 13:25 Uhr

Kellinghusen | Hochbetrieb am Sonnabend bei der Großschlachterei Tönnies in Kellinghusen: Als ein Ergebnis von Gesprächen am Runden Tisch fand in dem Betrieb erstmals ein Tag der offenen Tür statt. Vor dem Betriebsgelände war es weniger feierlich – dort demonstrierten Tierschützer.

Zitat: Wir haben den Dialog mit Bürgern geführt, auch der so genannte Stützkreis Kellinghusen stand als Ansprechpartner zur Verfügung. André Vielstädte, Unternehmenssprecher

Etwa 800 Besucher nahmen unter anderem die Möglichkeit war, (leere) Viehtransporter und die Produktionshallen des Schachthofs zu besichtigen. „Wir waren selbst überrascht von der großen Resonanz“, sagte Firmensprecher André Vielstädte. Vorgeführt wurde ihnen die technischen Prozesse der industriellen Schlachtung von bis zu 6000 Tieren pro Tag.

Lautstraker Protest

Konfliktfrei gingen die Besucherführungen nicht über die Bühne. Knapp 80 Teilnehmer einer Demonstration der Organisation „Kiel Animal Save“ (Lena Müller) und der Bürgerinitiative „Saustarkes Kellinghusen“ protestierten lautstark.

Sie spielten unter anderem Tonbänder ab, auf denen zu hören war, wie es klingt, wenn Schweine sterben: laute Todesschreie, durchdringendes Quieken und quietschendes Jaulen der Tiere.

Zitat: Die Besucher waren nicht die allgemeine Kellinghusener Bevölkerung. Die meisten waren Kunden, Bauern, und Mitarbeiter, die zum Besuch verpflichtet wurden. Die ganze Veranstaltung ist Greenwashing und reine PR. Lena Müller, „Kiel Animal Save“

Sie freute sich über insgesamt etwa 200 Demo-Beteiligte über den Tag hinweg. „Bei uns hier draußen waren es zeitweise mehr Besucher als drinnen“, sagte sie.

Ein offizielles Gespräch sei leider nicht zustande gekommen. „Als die Mitarbeiter unsere T-Shirts gesehen haben, wurden wir nicht auf das Gelände gelassen“, so Müller.

Die Reaktionen der Werksbesucher seien ihrer Ansicht nach gemischt ausgefallen. Eine hätte von einem kaum erträglichen Geruch berichtet. Andere äußerten ihr Missfallen über den Protest der Demonstranten. Müller sprach von aggressiven Beschimpfungen, die es gegeben habe.

Sie erhob schwere Vorwürfe gegen das Vorgehen von Tönnies.

Unterstützt wurde die Aktion durch Gabriele Piachno-Schmidt. Die Kellinghusener Fraktionsvorsitzende der Grünen freute sich: „Ich denke, diese Aktion von Protest und Information konnte dazu führen, in der Öffentlichkeit für mehr Aufklärung und Transparenz zu sorgen und nicht nur einseitige Informationen zu erhalten.“