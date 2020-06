Tennis-Club Wilster : Sommercamp mit Trainer Pit Voigt

Auf der Tennisanlage an der Langen Reihe können Kinder an zwei Tagen in den Ferien ihr Können am Ball trainieren.

Avatar_shz von shz.de

23. Juni 2020, 17:08 Uhr

Wilster | Der Tennis-Club Rot-Weiß Wilster bietet an zwei Tagen in der ersten Ferienwoche ein Sommercamp an. Am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Juli, veranstaltet der Verein seine Trainingstage für alle tennisinteressierten Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Gemeinsam mit Trainer Pit Voigt startet der Tag um 10 Uhr mit einem Warm-Up bei Spielen und Staffeln. Nach Altersklassen und Können aufgeteilt, wird anschließend der Ball über das Netz geschlagen. „Auch wer vielleicht noch nie einen Schläger in der Hand gehalten hat, ist herzlich willkommen“, betont Jugendwartin Melanie de Paoli. Und für Fortgeschrittene bietet das Tenniscamp attraktive Trainingsmöglichkeiten. Für Essen und Trinken sowie für die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln wird gesorgt. Gegen 15 Uhr endet der jeweilige Trainingstag. Die Kosten betragen 40 Euro pro Person ( Vereinsmitglieder 25 Euro).



>Anmeldung bis 28. Juni bei der Jugendwartin, 0177/3305858 oder melli75@online.de