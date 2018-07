Ferienlager der Stadt Itzehoe in Stein : Sommer, Sonne, Strand und Meer

von Michael Voigt

13. Juli 2018, 10:00 Uhr

Schon einen Tag nach Vergabe der Zeugnisse ging es in diesem Jahr für insgesamt 60 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren wieder direkt ab in den Urlaub mit der Jugendfreizeit der Stadt Itzehoe. Neun Tage Sommer, Sonne, Strand und jede Menge Programm erwartete die Gruppe in ihrem diesjährigen Quartier in Stein, welches nur einen Steinwurf von der Ostsee entfernt ist.

Bewährte Programmpunkte wurden dieses Jahr erweitert, neue Großaktionen und Partys geplant und auch technisch wurden viele AGs aufgerüstet. „Auf diese Weise ist auch in diesem Jahr wieder ein tolles gemischtes Programm mit kreativen, handwerklichen und sportlichen Elementen entstanden, auf das sich viele Kids schon lange vor Ferienbeginn gefreut haben“. sagt Ferienfreizeitleiter Michael Rath. So konnte das künstlerische Geschick auf Minileinwänden, bei der Anfertigung von Planetenbildern oder bei der AG Porzellanmalerei ebenso erprobt werden, wie die sportliche Ausdauer bei morgendlichen Workouts am Meer, beim Fußball oder Völkerball. Auch Klassiker wie Stoffmalerei, Buttons oder Freundschaftsbänder Knüpfen durften nicht fehlen. Das bisher tolle Wetter setzt dem Ganzen dabei noch die Krone auf. „Ich fahre hier jedes Jahr wieder mit, weil ich weiß, dass hier in Stein einiges passiert. Außerdem geben sich alle immer so viel Mühe und wir können hier so vieles machen. Und dann fahren wir auch noch in den Hansapark,“ sagt Ferienreizeitteilnehmerin Jasmina.

Einige Großevents und Überraschungen stehen für die Kids jetzt noch an bis hin zum großen Abschlussabend am kommenden Sonnabend. Am Sonntag geht es dann für alle wieder zurück nach Hause. Mit vielen Geschichten, Basteleien und neuen Erlebnissen, die erzählt werden können.

Und mit der Vorfreude auf das nächste Jahr. Wenn für alle wieder die so genannte fünfte Jahreszeit im Ferienlager beginnt.