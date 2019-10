Photovoltaik in Wilster : Solarpark: Arbeiten im Zeitplan

Lediglich die Entscheidung über die Art der Einzäunung ist noch nicht gefallen.

von Ilke Rosenburg

21. Oktober 2019, 17:52 Uhr

Wilster | Im städtischen Gewerbegebiet Krumwehl erweitert die Enerparc AG Hamburg den dortigen Solarpark. Wann mit dessen Fertigstellung zu rechnen ist, sei schwer zu prognostizieren, sagte Stefan Müller, Vorstandsmitglied des Unternehmens auf Anfrage unserer Zeitung. Denn der Baufortschritt hänge unter anderem von den Witterungsbedingungen ab.

Zitat: Wenn alles erfahrungsgemäß läuft, wäre eine Baufertigstellung des Parks am Jahresende und ein Netzanschluss im Frühjahr 2020 zu erwarten. Stefan Müller.

Zurzeit seien noch einige Module aufzulegen und Wechselrichter aufzuhängen. „Die Trafos müssen noch geliefert und die Verkabelung vorgenommen werden“, fügte er hinzu.

Der Zaun werde ebenfalls noch fertiggestellt, allerdings sei noch offen, in welcher Form er entstehen wird. Denn in Wilster wird das Thema Sichtschutz am Krumwehl noch diskutiert.

Müller: „Wir sind aber dabei, hier auf die unterschiedlichen Meinungen einzugehen und stellen verschiedene Lösungen vor.“

Teil der Baugenehmigung

Der Sichtschutzzaun nach Nordosten und nach Südwesten sei eine Auflage zur Baugenehmigung. „Da es von Seiten einiger Anwohner den Wunsch gab, auf den Zaun zu verzichten, prüfen wir mit der Bauaufsicht derzeit, ob zunächst auch nur der niedrige Standardzaun ohne Sichtschutzelement gebaut werden kann.“ In dem Fall würde der Zaun noch entsprechend angepasst werden.

Neun Hektar Fläche

Der Solarpark leiste aktuell 7,6 MWp (Megawatt peak), eine in der Photovoltaik gebräuchliche Bezeichnung für die elektrische Leistung (Anm.d.Red.). Die Projektfläche, die das Unternehmen von der Stadt Wilster gepachtet hat, betrage knapp 9 Hektar, wovon aber verschiedene Entwässerungsgräben abgingen. „Während der Bauphase haben wir die Gräben in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde mit Amphibienschutzzäunen gesichert“, erklärte Stefan Müller.

Die Netzeinspeisung soll am Umspannwerk Steinfeld der Schleswig-Holstein Netz AG erfolgen, das Luftlinie zirka 4,5 Kilometer entfernt liegt, bei Wetterndorf nahe der B 5.

Strom für 2000 Haushalte

Und Stefan Müller nannte die geplante Gesamtleistung pro Jahr, durch die der Solarpark der Stadt Wilster einen „sehr wesentlichen Klimaschutzbeitrag“ liefern werde: Bei einem geschätzten spezifischen Ertrag von 950 Kilowatt-Stunden / Kilowatt-Peak und auf Basis des Strommix 2018 (474 Gramm CO2 pro Kilowattstunde) ergebe sich eine jährliche CO2- Einsparung durch den Park in Höhe von zirka 3420 Tonnen.

Wenn man bei einem dreiköpfigen Musterhaushalt von einem Jahresstrombedarf von rund 3500 Kilowattstunden ausgehe, könne der Park den Bedarf von über 2000 Haushalten decken, rechnete Müller vor.