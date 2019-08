Es ist jeden Morgen dasselbe Bild: Irgendwann geruht der Familienhund aufzustehen und erscheint schwanzwedelnd. Und zwar mit einer Socke in der Schnauze, die er sich vor dem Bett eines Kindes geschnappt hat. Nur in dieser Woche guckte der Socken-Jäger teilweise in die Röhre – denn bei der Hitze hatte eben niemand Strümpfe an, die anschließend herumlagen. Bessere Zeiten für den Hund nahen, tröstet