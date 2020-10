Fiktive Expedition : So war es im Congo – Itzehoer Künstler Manuel Zint entwickelt aus Museumsprojekt ein Buch

Diese Expedition hat zwar nie stattgefunden, aber Zints Reisebericht macht auch neugierig auf Kunst.

22. Oktober 2020, 13:58 Uhr

Itzehoe | Er hat sich die Routen durch die afrikanische Wildnis und den Dschungel auf Google Earth sehr genau angeschaut. Seit seinem Studium interessiert sich Manuel Zint für Expeditionen in unerschlossene geographische Winkel.

Die Papierarbeiten aus dieser Zeit hat der Itzehoer Künstler wieder hervorgeholt und sich intensiv damit beschäftigt, als er für das Jubiläum des Glückstädter Detlefsen-Museums dem Thema „Abenteurer und Entdecker“ künstlerisch zuarbeitete.

Abenteuer und Drama in einem

Er entwickelte eine Expedition nach Belgisch-Kongo, die letztlich scheiterte, eine Abenteurer-Biographie mit fiktivem Nachlass und eine dramatische Geschichte um einen Forscher, der sich 28 Jahre später in Brüssel in einem Prozess mysteriösen Todesfällen stellen muss.

In diesem Kontext sind nicht nur viele Bilder und Exponate entstanden.

Zint hat mit den Geschichten, Naturstudien und Fotos ein Buch entwickelt, das unabhängig gelesen werden kann. Es ist nun unter dem Titel „Congo“ im Itzehoer Geschäft Bücher-Känguruh erhältlich und besticht auch durch seine ästhetisch historisierte hochwertige Gestaltung.

Humor mit Hintergrundwissen

Wen einige vergilbte Abbildungen aus dem Zintschen Congo entfernt an den Breitenburger Forst erinnern, der kann sich vergnügt auf diese humorvolle Spur einlassen und mit viel realem Hintergrundwissen zu historischen Brüchen und Unwahrscheinlichkeiten auseinandersetzen.

Die Welt des Künstlers Manuel Zint ist immer auch „Projektionsfläche unseres Wissens“, wie der Glückstädter Museumsleiter Christian Boldt im Nachwort zum Buch schreibt. Den Lesern gibt er mit: „Bleiben Sie kritisch!“

Material für Eltern und Pädagogen

Fiktive Abenteuer wie die Congo-Expedition nutzt Zint auch in seinen Projekten zur Kunstvermittlung: Schreibend und gestaltend führt er Kinder und Jugendliche in Museen und Schulen an die Kultur und die Phantasie heran, die sie freisetzen kann. Insofern ist dieses Buch auch eine gute Materialsammlung für Pädagogen oder Eltern mit fragenden Forscherkindern.

Forum für regionale Projekte

Auch Buchhändler Andreas Meurer freute sich über den Abenteuerkick, als Zint zur Präsentation seines Buches eine Expeditionsausrüstung ins Bücher-Känguruh mitbrachte. Meurer ist begeistert dabei, wenn er regionalen Projekten ein Forum geben kann. Das schätzten auch Touristen an inhabergeführten Buchhandlungen, wenn sie in kleineren Städten wie Itzehoe lokale Besonderheiten vorfänden, dort stöbern oder detailliert Fragen loswerden könnten, berichtet er schmunzelnd mit dem Tropenhelm auf dem Kopf. Die Besucher hätten in den Corona-Zeiten nicht nur Deutschland als Reiseland wiederentdeckt – für kleinere Geschäfte und persönliche Beratung gebe es auch wieder mehr Wertschätzung.





INFO: Manuel Zint: Congo – Relikte einer missglückten Expedition aus der Sammlung Manuel Zint. 12 Euro.