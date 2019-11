Aktion KInder helfen KIndern : So viele Päckchen wie noch nie aus Glükstadt und Umgebung

Große Unterstützung aus Glückstadt und den Nachbarorten: Geschenkekonvoi startet mit Rekordergebnis.

Avatar_shz von shz.de

26. November 2019, 13:22 Uhr

Glückstadt/Kollmar/Herzhorn | „So viele Pakete wie dieses Jahr kamen noch nie zusammen“, freut sich Tobias Grossmann. Der Herzhorner Speditionsunternehmer fährt mit seinem „Spendentruck“ die Weihnachtspäckchen nach Rumänien in die Region Siebenbürgen.

4250 Pakete

Dort werden die von Kindern für Kinder gepackten Geschenke in Heimen und Schulen verteilt. „In Glückstadt und Umland kamen 850 Päckchen zusammen. Mit den Sammlungen aus Itzehoe und Elmshorn haben wir dann in der Packstation in Horst insgesamt 4250 Pakete nach Jahrgängen sortiert und für den Transport in Großkartons verladen.“

Zitat:

Die Kinder sind mit Begeisterung dabei und fragen schon im September, wann das Packen losgeht. Wir sind im nächsten Jahr wieder dabei. Heike Schütz-Malinowski, Leiterin der Bürgerschule

Die Weihnachtspäckchenaktion wird vom Serviceclub Round Table deutschlandweit unterstützt, zusammen mit dem Old Table und dem Lady Circle. Auch Marcel Ulrich vom örtlichen Table ist zufrieden: „Obwohl es nur geregnet hat, wurden bei unserem Halt auf dem Marktplatz 150 Pakete abgegeben.“

Bei der Bürgerschule kamen durch Grundschule, Kitas und Elbschule 148 Pakete dazu, in Kollmar von Grundschule und Kindergarten 136, vom Kindergarten Herzhorn 46 und vom Detlefsengymnasium 101.

Zitat:

Die Schüler sind freiwillig und mit dem Herzen dabei. Justus Pahlen, SV des Dethlefsengymnasiums

Dort liegt die Organisation bei der Schülervertretung. Justus Pahlen: „Die Aktion hat an unserer Schule schon Tradition. Viele Mitschüler haben das Bedürfnis, zu helfen. Jede Klasse macht mit und viele Klassen packen die Pakete inzwischen zusammen.“

40 Lastwagen unterwegs

Am 29. November geht der Sattelschlepper „Kinder helfen Kindern“ mit den Geschenken zunächst nach Hanau zum deutschlandweiten Sammellager. Einen Tag später machen sich 40 Lastwagen auf die Reise in unterschiedliche Gebiete in Osteuropa, wo die Pakete dann persönlich an die Kinder übergeben werden.